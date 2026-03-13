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夏ゴルフの新定番「Night Golf」に2施設追加、おおむさらきGC（埼玉）＆東京相武CC（東京）で本年5月よりスタート
〜東京都、埼玉県では初のナイター営業、合計7カ所に拡大〜
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、当社が運営する「おおむらさきゴルフ倶楽部」（埼玉県比企郡、以下「おおむらさきGC」）、および「東京相武カントリークラブ」（東京都八王子市、以下「東京相武CC」）の2カ所において、新たに「Night Golf（ナイトゴルフ）」営業を2026年5月より開始（予定）いたしますのでお知らせします。これにより当社が「Night Golf」営業をするゴルフ場は全国で7カ所となります。
近年、夏の猛暑化・長期化が定着しつつあり、2026年の夏も猛暑が続くと予想されています。このような環境の変化やゴルフの楽しみ方の多様化に対応するため、当社では昨夏も好評をいただいた「Night Golf」（※）営業を今年も新たに2カ所増やし、快適で安全な夏場のプレー環境を整備してまいります。
※当社ではナイターゴルフを「Night Golf（ナイトゴルフ）」に呼称統一しています。
■Night Golfの魅力
日が傾きはじめた時間帯からのラウンドは、厳しい暑さや日焼けを避け、熱中症の回避にもなります。夜の静寂の中、明るく照らされたコースは、日中と異なる幻想的なムードを演出。従来よりも明るいLEDライトを照明に導入し、多くのお客さまから高い評価をいただいております。また、アクセス至便なゴルフ場をセレクトしているため、仕事を早めに切り上げてのラウンドなど、時間の有効活用が可能です。
この夏は涼しい夜のゴルフで新しい夏の楽しみ方をぜひご体感ください。
■「Night Golf」新規営業ゴルフ場の概要
＜おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県）＞ 〜県内初（※1）のNight Golf営業〜
【 Night Golf 営業（※2）開始日（予定） ： 5月8日（金）】
埼玉県のほぼ中央に位置し27ホールを有するこのゴルフ場は、フラットで広いフェアウェイが特徴ながらも戦略性が高く、過去にプロのトーナメントが開催された実績もあります。
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/oomurasaki/
所 在 地 埼玉県比企郡滑川町中尾1185
開 場 日 1995年3月19日
コース概要 27ホール、10,417ヤード、パー108
ア ク セ ス 【車】 関越自動車道／東松山ICから約9km
関越自動車道／嵐山小川ICから約6ｋｍ
【電車】東武東上線／森林公園駅から車で約10分（送迎バスあり※3）
＜東京相武カントリークラブ（東京都）＞ 〜都内初（※1）のNight Golf営業〜
【 Night Golf 営業開始日（予定） ： 5月15日（金） 】
八王子市と町田市にまたがる18ホールのゴルフ場は、多摩丘陵の自然の地形を巧みに取り入れ、豊富な樹木を縫うように展開されています。
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tokyo/sobu/
所在地 東京都八王子市大船町620
開場日 1963年11月20日
コース概要 18ホール、6,395ヤード、パー72
アクセス 【車】中央自動車道／八王子ICから約10km
首都圏中央自動車道／高尾山ICから約8km
【電車】JR横浜線／八王子みなみ野駅から約10分
京王高尾線／めじろ台駅から約15分（送迎バスあり※3）
※1：当社調べ。ショートコースは除きます。
※2：Night Golf営業は西・中コースの18ホールのみとなります。
※3：Night Golf営業には対応していません。
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのPGM（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
特設サイト
https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/
おおむらさきゴルフ倶楽部
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/oomurasaki/
東京相武カントリークラブ
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tokyo/sobu/
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、当社が運営する「おおむらさきゴルフ倶楽部」（埼玉県比企郡、以下「おおむらさきGC」）、および「東京相武カントリークラブ」（東京都八王子市、以下「東京相武CC」）の2カ所において、新たに「Night Golf（ナイトゴルフ）」営業を2026年5月より開始（予定）いたしますのでお知らせします。これにより当社が「Night Golf」営業をするゴルフ場は全国で7カ所となります。
近年、夏の猛暑化・長期化が定着しつつあり、2026年の夏も猛暑が続くと予想されています。このような環境の変化やゴルフの楽しみ方の多様化に対応するため、当社では昨夏も好評をいただいた「Night Golf」（※）営業を今年も新たに2カ所増やし、快適で安全な夏場のプレー環境を整備してまいります。
※当社ではナイターゴルフを「Night Golf（ナイトゴルフ）」に呼称統一しています。
■Night Golfの魅力
日が傾きはじめた時間帯からのラウンドは、厳しい暑さや日焼けを避け、熱中症の回避にもなります。夜の静寂の中、明るく照らされたコースは、日中と異なる幻想的なムードを演出。従来よりも明るいLEDライトを照明に導入し、多くのお客さまから高い評価をいただいております。また、アクセス至便なゴルフ場をセレクトしているため、仕事を早めに切り上げてのラウンドなど、時間の有効活用が可能です。
この夏は涼しい夜のゴルフで新しい夏の楽しみ方をぜひご体感ください。
■「Night Golf」新規営業ゴルフ場の概要
＜おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県）＞ 〜県内初（※1）のNight Golf営業〜
【 Night Golf 営業（※2）開始日（予定） ： 5月8日（金）】
埼玉県のほぼ中央に位置し27ホールを有するこのゴルフ場は、フラットで広いフェアウェイが特徴ながらも戦略性が高く、過去にプロのトーナメントが開催された実績もあります。
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/oomurasaki/
所 在 地 埼玉県比企郡滑川町中尾1185
開 場 日 1995年3月19日
コース概要 27ホール、10,417ヤード、パー108
ア ク セ ス 【車】 関越自動車道／東松山ICから約9km
関越自動車道／嵐山小川ICから約6ｋｍ
【電車】東武東上線／森林公園駅から車で約10分（送迎バスあり※3）
＜東京相武カントリークラブ（東京都）＞ 〜都内初（※1）のNight Golf営業〜
【 Night Golf 営業開始日（予定） ： 5月15日（金） 】
八王子市と町田市にまたがる18ホールのゴルフ場は、多摩丘陵の自然の地形を巧みに取り入れ、豊富な樹木を縫うように展開されています。
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tokyo/sobu/
所在地 東京都八王子市大船町620
開場日 1963年11月20日
コース概要 18ホール、6,395ヤード、パー72
アクセス 【車】中央自動車道／八王子ICから約10km
首都圏中央自動車道／高尾山ICから約8km
【電車】JR横浜線／八王子みなみ野駅から約10分
京王高尾線／めじろ台駅から約15分（送迎バスあり※3）
※1：当社調べ。ショートコースは除きます。
※2：Night Golf営業は西・中コースの18ホールのみとなります。
※3：Night Golf営業には対応していません。
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのPGM（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
特設サイト
https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/
おおむらさきゴルフ倶楽部
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/oomurasaki/
東京相武カントリークラブ
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tokyo/sobu/