コープ共済連(日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川博子)は、妊娠中に知っておきたい、ママと赤ちゃんの保障について、わかりやすくご紹介する「教えて！助産師の小松さん！」(URL： https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr_voice.html )を公開いたします。

本サイトでは、人気漫画『コウノドリ』(講談社)に登場するキャラクターの助産師・小松さんが、妊娠中のママやパパに寄り添いながら保障の必要性をわかりやすく解説します。





■助産師・小松さんと一緒に、妊娠中のママと赤ちゃんの“保障の必要性”を理解

妊娠期は身体や気持ちの変化が大きく、特に初めての妊娠では、経験の少なさから“何を準備すればよいのか分からない”という戸惑いの声が多く聞かれます。

本サイトでは、小松さんが妊娠・出産時に起こりうるリスクや、実際にどのようなときに保障が役立つのかをわかりやすく紹介。女性の保障が充実したＣＯ・ＯＰ共済《たすけあい》大人向けコース(女性)や、妊娠中から赤ちゃんの保障を備えられる『お誕生前申し込み』の仕組みやお支払い内容について、素朴な疑問に答えながら解説しています。





■『お誕生前申し込み』に申し込んだ先輩ママ5名の体験談を掲載

実際に『お誕生前申し込み』に申し込まれた5名の先輩ママに、妊娠・出産の体験談や、制度を利用して「安心だったこと」を伺いました。「申し込みのきっかけ」「よかったこと」「ママ自身の保障が役立った場面」など、リアルなエピソードを交えて紹介し、これから出産を迎える方々が“わが家に必要な保障”をイメージしやすい内容となっています。





■受付開始1年5か月で3万5000人が申し込んだ「お誕生前申し込み」

「お誕生前申し込み」は、これから生まれる赤ちゃんの保障を妊娠中から申し込める制度です(※1)。赤ちゃんが生まれた日から保障が開始されるため、“生まれたその瞬間”から“もしも”に備えることができます(※2)。制度開始(2024年9月)から約1年5か月(2026年1月末時点)で、すでに3万5000人以上の方にお申込みいただいています(※3)。





本制度をご利用いただくには、妊婦さんご本人が《たすけあい》(※4)に加入している、または新たにご加入いただくことが必要です。女性の保障が充実している《たすけあい》大人向けコース(女性)では、切迫早産や緊急帝王切開など、妊娠・出産時のママの万が一にも備えることができます(※5)。

そして、ママとお子さま双方に継続してご加入いただくことで、これからの人生のさまざまな“もしも”に備えることができます。

※1：ＣＯ・ＯＰ共済の医療保障《たすけあい》J1000円コースに申し込みできます。申込日時点で満18歳～満43歳、妊娠22週未満の妊婦さんがお申し込みいただけます。ご加入には一定の条件があります。

※2：初回掛金振替後、出生日に遡って保障が開始します。健康保険適用とならない場合、共済金はお支払いできません。

※3：ご加入に必要な2回のお手続きのうち、初回のお申し込み手続きを終えた方(お子さま)の人数。

※4：告知緩やか1000円コース、J1900円コース、募集停止コースは対象外です。

※5：正常分娩の場合は、共済金はお支払いできません。

詳細はお誕生前申し込み専用サイト( https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr.html)をご覧ください。









■コウノドリとのタイアップ

漫画『コウノドリ』(講談社刊)は、産婦人科医・鴻鳥サクラ先生を主人公に、新たな命の誕生と日々向き合う産科医療の現場を描いた作品です。リアルな医療現場や妊娠・出産をめぐる人間ドラマを通じて、命の尊さや家族の絆の大切さを伝えています。

今回のサイトでのタイアップでは、作中の助産師・小松ルミ子さん(通称：小松さん)が登場し、妊娠中のママやご家族に寄り添いながら、ママ自身と赤ちゃんの保障をわかりやすく案内します。「お誕生前申し込み」も、「これから生まれるこどもたちに、分け隔てなく保障という安心を届けたい」という想いからスタートしました。『コウノドリ』とのタイアップを通じて、本サイトをはじめ、テレビCMや雑誌等さまざまなメディアで制度の認知拡大を図ってまいります。





■コープ共済連とは

コープ共済連はＣＯ・ＯＰ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会(略称：日本生協連)が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

ＣＯ・ＯＰ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に子ども、女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯からご支持いただいています。