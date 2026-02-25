3月21日(土)に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール、3月27日(金)に大阪・NHK大阪ホールで開催される「シティポップ・スタジオLIVE Vol.3」。同イベント3回目の開催にして初めて、林哲司が出演する。さらに、“シティポップ”再ブームの火付け役となった「真夜中のドア」をEPOと国分友里恵が歌唱することが決定した。

シティポップを代表するアーティストたちが、“今、聴きたい名曲”や“隠れた名曲”の数々をスペシャルバンドと共にお届けするＢＳ朝日の豪華音楽番組「シティポップ・スタジオ」。2025年11月に第3弾が放送されて大きな反響を呼んだが、同番組に出演したアーティスト全10組が出演する「シティポップ・スタジオLIVE Vol.3」が3月21日(土)に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール、3月27日(金)に大阪・NHK大阪ホールで開催される。3回目の開催にして、シティポップブームの火付け役・林哲司が初出演。杉山清貴と「悲しみがいっぱい」、EPOと「September」を歌唱する他に、再ブームのきっかけとなった松原みきの「真夜中のドア～Stay With Me～」をEPOと国分友里恵が歌唱することも決定した。シティポップの名曲を楽しめるだけでなく、ここだけのコラボレーションで聴けるというのもこのコンサートの大きな魅力となっている。林哲司、EPO、国分友里恵の他に、秋本奈緒美（神奈川公演のみ）、杉山清貴、杉真理、鈴木康博、南佳孝、松尾一彦、山根康広、マリーン（大阪公演のみ）が出演。それぞれの代表曲の歌唱、スペシャルなコラボが予定されている。ライブのキービジュアルには「ハートカクテル」で80年代の若者を魅了した、わたせせいぞうのイラストを起用。目の前に広がる白い雲と青い空、青い海に向けて、オープンカーに乗った男女がまっすぐな道を進んでいく様子を表現。キャッチコピーの「今も色褪せない、君との曲 さぁ あの頃の街へくりだそう。」にこめられたメッセージは、キービジュアルにも今回のコンサートにもピッタリ。春の匂いが感じられる時季、爽やかで、懐かしく、新しい“シティポップ”をぜひたっぷりと体感してもらいたい。

シティポップ・スタジオLIVE Vol.3

出演 ※50音順：秋本奈緒美（神奈川公演のみ）、EPO、国分友里恵、杉山清貴、杉真理、鈴木康博、南佳孝、林哲司、松尾一彦、マリーン（大阪公演のみ）、山根康広BAND：石黒彰（Key）、渡辺格（Gr）、ハピネス徳永（Bs）、力石理江（Key）、阿部薫（Dr）、中島オバヲ（Per.）、鍬⽥修⼀（Sax）＜神奈川公演＞2026年3月21日（土）開場16:30/開演17:30 パシフィコ横浜 国立大ホール主催：ＢＳ朝日、TOKYO FM、FMヨコハマ （一般発売 12/20）お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11～18時、土日祝10～18時）＜大阪公演＞2026年3月27日（金）開場17:45/開演18:30 ＮＨＫ大阪ホール 主催：ＢＳ朝日、FM COCOLO、リバティ・コンサーツ 協力：ABCテレビ （一般発売 12/20）お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12～17時／土日祝休み）チケット料金：全席指定 11,000円（税込）※未就学児童入場不可※出演者は一部変更となる場合がございます。出演者変更によるチケット代金の払い戻しはできませんので、予めご了承ください。チケット一般発売中チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/citypop-st3/ （Pコード：311-324)イープラス：https://eplus.jp/citypop2026/ローソンチケット：https://l-tike.com/citypopstudio/ （Lコード：75071)企画制作：ＢＳ朝⽇、TOKYO FM、KMミュージック、キョードー東京協賛：ヤマハ音楽振興会公演HP https://www.bs-asahi.co.jp/event/20260321/イラスト：©わたせせいぞう／APPLE FARM INC.