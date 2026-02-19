公益財団法人ノエビアグリーン財団は、自然体験の機会が限られている主に都市部のひとり親家庭等の親子を対象に、米づくり体験プログラム「未来につながる環境教室」を、2026年5月16日(土)と9月19日(土)の全2回、栃木県塩谷町にて開催します。春の田植えでは泥の感触を全身で感じながら苗を植え、秋の稲刈りでは自ら育てた稲を収穫する参加費無料のプログラムです。さらに、ドラム缶風呂や餅つきなど、体を動かし五感を使って学ぶ里山ならではの体験は、都市部の子供たちにとって特別な機会となります。本プログラムは廃校の木造校舎を活用した「星ふる学校くまの木」を拠点に、地元農家や「しおやグリーンツーリズム推進協議会」のご協力のもと実施します。

2019年より6回目の開催で、これまで延べ76名の子供たちが参加しており、今回で通算100名となる見込みです。

募集期間は2026年2月19日(木)～3月16日(月)正午(12:00)となります。





昔ながらの“手植え”に挑戦





【開催概要】

■開催期間

2026年5月16日(土)・ 9月19日(土) 全2回

※両日程ご参加いただけることを前提にご応募ください。





■対象

ひとり親家庭等、自然体験の機会が限られているご家庭の小学1～6年生のお子さまと保護者さま(1組3名まで)

※お子さまは兄弟姉妹に限り最大2名まで、保護者さまは1名のみ参加可能です。





■定員

約25組(50名程度)





■開催場所

星ふる学校くまの木 (〒329-2213 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木802)

https://www.shioya-kumanoki.com/





■参加費

無料 ※往路(ご自宅→北千住駅)、復路(新宿駅→ご自宅)の交通費は自己負担となります。





■実施内容

スケジュール





※雨天時は内容、スケジュールが変更になる場合があります。

※集合や移動、服装、持ち物などの詳細は参加者さまに改めてご案内いたします。

※参加者全員に対し、当方でイベント保険に加入いたします。





■主催

公益財団法人ノエビアグリーン財団

https://www.noevirgreen.or.jp/





■企画協力

株式会社ノッツ ： https://nots.tokyo/

特定非営利活動法人くまの木里の暮らし： https://www.shioya-kumanoki.com/

しおやグリーンツーリズム推進協議会 ： https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/809

公益財団法人あすのば ： https://www.usnova.org/









【募集概要】

■募集期間

2026年2月19日(木)～3月16日(月)正午(12:00)





■応募方法

▼こちらよりお申込みください。

https://forms.gle/2nxdZRaW9gqsQgxW6

※抽選の結果は締切後1週間以内にメールにてご連絡いたします。

※各開催日の14日前以降のキャンセルは、キャンセル料(大人：2,000円、子供：1,000円)が発生します。









【過去の「米づくり体験」レポート】

・2025年実施レポート(田植え体験)

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20250511.htm





・2025年実施レポート(稲刈り体験)

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20250921.htm





稲刈り

ドラム缶風呂





【「未来につながる環境教室」Web授業】

自然の豊かさや大切さについて学べるようノエビアグリーン財団公式YouTubeチャンネルにて「未来につながる環境教室」Web授業(動画)を配信しています。

https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation









【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】

設立日 ： 2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)

所在地 ： 東京都中央区銀座7-6-15

事業目的： 環境およびスポーツならびに児童・青少年の

健全な育成に関する事業を行い、地球環境の保全およびスポーツの

普及と発展ならびに未来を担う児童・青少年の育成を通じ、

豊かな社会の形成に寄与すること

事業内容： (1) 環境活動の普及と啓蒙

(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援

(4) 児童・青少年の健全育成支援

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

紹介VTR ： ノエビアグリーン財団紹介VTR(約9分間)

https://www.youtube.com/watch?v=rLK0xVr1JFo









＜お問い合わせ＞

公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局

〒104-8208 東京都中央区銀座7-6-15

E-mail ： info@noevirgreen.or.jp

TEL ： 03-5568-3388 9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)

ホームページ： https://www.noevirgreen.or.jp

Facebook ： https://www.facebook.com/noevirgreenfoundation

Instagram ： https://www.instagram.com/noevirgreenfoundation

YouTube ： https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation