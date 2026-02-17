こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋大学国際観光学部が国土交通省関東運輸局推進の「江戸街道プロジェクト」で観光振興策を提案
東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）国際観光学部と国土交通省関東運輸局は、2026年2月4日（水）、同省同局が推進する観光振興策「江戸街道プロジェクト」を題材とした、本学国際観光学部の学生による周遊ルートづくりの成果発表会を開催しました。本発表会では、本学の学生が五街道及びその脇往還沿いのコンテンツを基に、インバウンド向けの周遊ルートの発表を行いました。
東洋大学国際観光学部（以下、本学国際観光学部という。）と国土交通省関東運輸局（以下、関東運輸局という。）は、2025年10月7日に観光振興に関する学術研究の振興及び人材育成を目的とした覚書を締結しました。
この覚書に基づき、本学国際観光学部の学生が関東運輸局の推進する観光振興策「江戸街道プロジェクト」を題材に、点在する魅力的なコンテンツを「江戸街道」という統一テーマにより、効果的に国内外へ発信し誘客促進を図る取組として、五街道（日光街道・奥州街道、中山道、甲州街道、東海道）及びその脇往還沿いのコンテンツを基に、魅力的なインバウンド向けの周遊ルートを構築し、チーム毎に構築した周遊ルートの提案・発表を行いました。
【発表会について】
１．日時：2026年2月4日(水) 15時30分〜
２．場所：東洋大学 白山キャンパス
３．発表者：本学国際観光学部・森下晶美教授ゼミ2年生（18名）
４．概要：
五街道（日光街道・奥州街道、中山道、甲州街道、東海道）及びその脇往還沿いのコンテンツを基に構築したインバウンド向けの周遊ルートについて、単なるモデルルート企画ではなく、各地の資源や旅行者市場などを調査し３Ｃ分析等を行ったうえで、街道のポテンシャルと学生のアイデアを生かした企画をチーム毎に提案・発表（計：４チーム）
本学国際観光学部では、「観光立国」日本の実現に向けて、世界に対する日本文化の発信や観光地域の整備、観光産業の在り方と未来を学びます。「観光とは何か」「観光産業はどうあるべきか」「観光の課題解決に向けた政策とは」などのテーマを探り、これからの新しい「観光」を創造する人材の育成を行っています。
【参考情報】
・国土交通省関東運輸局「江戸街道プロジェクト」について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kankou/kankou/edokaido_project.html
▼本件に関する問い合わせ先
東洋大学総務部広報課
TEL：０３−３９４５−７５７１
メール：mlkoho@toyo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター
