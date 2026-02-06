こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年2月6日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。
［商品情報］
マンションリフォーム用バスルーム「リノビオフィット」刷新
デザイン性と現場対応力を大幅に強化して発売
LIXILは、分譲マンションリフォーム市場向けのシステムバスルーム「リノビオフィット」を刷新し、2026年4月より発売いたします。
［商品情報］
「LIXIL省エネ住宅シミュレーション」に省エネ適判が省略できる仕様基準判定と仕様表の作成機能を追加
LIXILは、プロユーザーさま向けに無償提供している省エネ住宅設計支援システム「LIXIL省エネ住宅シミュレーション」に省エネ適判が省略できる仕様基準判定と仕様表の作成機能を1月末から追加しました。
［サービス情報］
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
「ラシッサUD」WEBカタログ
https://s.lixil.com/20260206_lasissaud
「リノビオフィット」WEBカタログ
https://s.lixil.com/20260206_renobiofit
「LIXIL省エネ住宅シミュレーション」Webサイト
https://www.biz-lixil.com/service/proptool/shoene/
「PremiAL」Webサイト
https://www.lixil.co.jp/lineup/s/premial/
