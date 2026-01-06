¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹¡¢2025Ç¯11·î¤è¤êDNP¤¬Åìµþ¡¦»ÔÃ«¤Ë³«Àß¤¹¤ëAI¡¦XRÍ»¹ç¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤Ë»²²è
¹çÆ±²ñ¼Ò¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹(ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÃæÅç ÎÉ¡¢°Ê²¼ ¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹)¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅç µÁÀÆ¡¢°Ê²¼ DNP)¤¬Åìµþ¡¦»ÔÃ«¤Î¼«¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ë³«Àß¤·¤¿¡¢AI¤ÈXR¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DNP XR Studio
¢£¡ÖÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤¡×
¹¹ð¡¢²»³Ú¡¢¥²ー¥à¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇXR¤ä3D±ÇÁü¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¥í¥±ÃÏ¤ä¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡¢Å·¸õ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë»£±ÆÃÙ±ä¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò(DNP)¤Ï¡¢AI¡¢XR¡¢ÀìÍÑÀßÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÀìÂ°¤ÎÀ©ºî¡¦µ»½Ñ¥Áー¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÀ©ºîµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÅç ÎÉ¤¬2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò¶î»È¤·¤¿3D AI¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤äAI¥í¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ó¥°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò¤Ê¤¯¤¹À©ºî¼êË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹¤ÏXR¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¶È³¦¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹¤Ï¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÎÌ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢AI¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ¼Â¾Ú¤äÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜÈ¯¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¸«³Ø²ñ¡¦¹Ö±é¤Î¼Â»Ü
2025Ç¯11·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¸«³Ø²ñ¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÊ¬Ìî¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô50Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÅç ÎÉ¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢½¾Íè¤Î±ÇÁüÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ¹¹¤ä¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü¤È¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉ½¸½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÀ©ºî¼êË¡¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ºî»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÍ»¹ç
¡ÖDNP XR STUDIO¡×¸«³Ø²ñ¤ÎÃæÅç¤ÎÀâÌÀ¤ÎÍÍ»Ò
ÃæÅç¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä±éµ»¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö³ÈÄ¥¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¿·¤·¤¤É½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤À¤±¤ÎÉ½¸½¤Ç¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¡¢XR¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¡Ö¸½¾ì¡×¤«¤éÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤¬DNP¤Î¸ø¼°¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦É¸½à¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤äLED¥¦¥©ー¥ë¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÀ©ºî»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ä»ÜÀß³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯ https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177450_1587.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§ DNP XR STUDIO
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®1-1-1 DNP»ÔÃ«Âë¾¢Ä®¥Ó¥ë
URL¡¡ ¡§ https://aixr.hacosco.com/xr-studio/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¹çÆ±²ñ¼Ò¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹
±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÅç ÎÉ¤¬2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡£
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò¤Ê¤¯¤¹À©ºî¼êË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
½êºßÃÏ¡§ ¢©166-0015¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ®ÅÄÅì5-33-10
ÀßÎ©¡¡¡§ 2020Ç¯2·î
URL¡¡ ¡§ https://mocap.co.jp