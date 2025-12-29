株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」上で、日本航空株式会社(以下、JAL)と初となるコラボレーションキャンペーンを2026年1月1日(木)から実施します。

「ファミペイ」内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」で、抽選で世界一周相当の180,000JALマイルが当たります。





■世界一周(※)旅行ができる？！「毎日挑戦ゲーム」でJALマイルが当たるチャンス！

このたびのキャンペーンでは、抽選で世界一周相当の180,000マイル分のJALマイルや、100円相当のファミマポイントなどが当たります。2026年1月1日(木)から1月31日(土)の期間中、1日1回、最大31回ファミペイアプリ会員なら誰でも無料で挑戦が可能です。

今回のコラボレーションは、2025年10月31日(金)まで提供していたJALマイルをFamiPayギフトに交換できる「FamiPayギフト特典」等の提携サービスの終了を受け、お客さまへ新たな価値をご提供するために実施いたします。ファミペイでJALマイルが当たるキャンペーンを実施するのは今回が初となります。JALマイルとファミペイの両サービスご利用者の更なる利便性向上を目指します。





(※)

・世界一周のルートは以下の想定をしています。

東京→ロサンゼルス→ロンドン→ドーハ→東京(ワンワールド特典・エコノミークラスの利用の場合)

※2025年12月10日(水)現在・マイルは全旅程の距離(区間基本マイレージの合計。地上交通区間は移動マイルとして計算に含めません。)に応じて必要マイル数を算出しています。

・ご利用に際し、航空券以外の費用が発生します。

燃油サーチャージ、空港施設使用料、海外の空港税 / 出国税、保安対策費 など

・その他ご利用条件など詳細は、JAL Webサイトをご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/use/partner_air/oneworld/miles.html









■キャンペーン概要

【実施期間】

2026年1月1日(木)0:00～1月31日(土)23:59





【キャンペーン内容】

「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから1日に1回ゲームに参加でき、抽選でJALマイルやファミマポイントが当たります。

1等：JALマイル 180,000マイル(3名さま)

2等：JALマイル 15,000マイル(20名さま)

3等：ファミマポイント 100円相当(1万名さま)

4等：ファミマポイント 1円相当(960万名さま)

※進呈されたファミマポイントの有効期限は2026年6月30日(火)です。

※期間限定ファミマポイントはゲーム当選時に即時進呈いたしますが、通信状態等により、進呈まで数分～数時間かかる場合もございます。

※ファミマポイントは「ファミペイ」のマイページ内「ファミペイ残高・ファミマポイント利用履歴」でご確認いただけます。

※一部対象外の商品・サービスがございます。





ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。





以上









【ご参考】

■ファミペイ詳細

＜コンセプト＞

クーポンもポイントも決済も。毎日のお買い物で使えば使うほどおトクなオールインワンアプリ





＜主な特長＞

1 .スマホ決済

ファミペイ決済(電子マネー)による便利でかんたんなお買い物を実現

※お支払い金額200円(税込)ごとにファミマポイント1円相当がたまります。

※一部ファミマポイント進呈対象外の商品・サービスがございます。





2 .dポイントカード、楽天ポイントカード、Vポイントカードとのポイントカード連携

「dポイントカード」「楽天ポイントカード」「Vポイントカード」のうちお好きなポイントカードを連携したアプリをご提示いただくと、200円(税込)ごとに1ポイントためることが可能。

また、対象商品をご購入いただくとポイントがさらにたまるキャンペーンも随時実施。

※一部ポイント進呈対象外の商品・サービスがございます。





3 .ファミマポイントを還元するお買い得企画

キャンペーン対象商品において、現金値引きに加えて、ファミマポイントを還元

※還元ポイントは商品によって異なります。





4 .クーポン

毎月、人気商品のおトクなクーポンを配信。一部のクーポンはメールなどを通じてお友達に贈ることもできます。





5 .スタンプ＆ゲーム

人気商品を購入毎にたまるスタンプと引き換えにクーポンがもらえたり、当たりが出るとクーポンがもらえるミニゲームなど楽しい企画を色々ご用意。





6 .電子レシート機能

お買い物内容をスマホで確認できる「電子レシート」機能を搭載、決済後、アプリにて確認可能。





7 .回数券

お買い物をおトクにお楽しみいただける「回数券」サービス(ファミマカフェ商品等)。

購入した回数券・ボトルキープは、メールなどを通じてお友達に贈ることもできます。





8 .さまざまな方法でファミペイ決済にチャージが可能

ファミペイ決済へのチャージは、店頭での現金、ファミマTカード(クレジットカード)、JCBブランドの各カード、銀行口座チャージに対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせて選択いただけます。





9.ファミペイ翌月払い

ファミペイチャージの金額が不足していても、お客さま毎に設定されたファミペイ翌月払いのご利用枠内でチャージの手間なくご利用いただけるサービスです。





10.ファミリーマート以外でも使用可能な電子マネーファミペイ決済

ドラッグストアや、飲食店、家電量販店などのお店、メルカリなどのECサービスでもご利用いただけます。





11.ファミペイ請求書払いサービス

ご自宅などにいながらも、公共料金などのお支払いが「ファミペイ」上で可能になります。





12.ファミペイ バーチャルカード

「誰でも・ファミペイから・すぐに」発行することが可能な年会費・発行手数料が無料のJCBプリペイドカードです。





■ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」





ファミッペ





クマだけど、ファミマの常連。性格はおおらかだが、おトクなことには敏感で、ファミペイを早速ダウンロード。すっかり気に入り、一人でも多くの人にその魅力を伝えたいと思っている。