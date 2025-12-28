¥Èー¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥° improve(±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒSMY¡¢ÂåÉ½¡§Æ£ÁÒ æÆ¸ã)¤Ï¡¢¼ç¤Ë40～60Âå½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó»ÑÀª²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥â¥Ë¥¿ー¤Ï8½µ´Ö(Á´8²ó¡¿1²ó80Ê¬)55,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü～2·î28Æü¡£³ÆÅ¹Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¤ÏLINE¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£


¢£ÇØ·Ê

Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁé¤»¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¸ÊÎ®¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Å¤é¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

improve¤Ç¤Ï¡¢»ÑÀª¡¦Æ°ºî¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ¡É¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤È¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¿©»ö²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸ ³µÍ×

Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¿»ÑÀª²þÁ± ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー

ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¼ç¤Ë40～60Âå½÷À­(¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤âÁêÃÌ²Ä)

ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§8½µ´Ö(Á´8²ó¡¿1²ó80Ê¬)

ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§55,200±ß(ÀÇ¹þ)

¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)

Äê°÷¡¡¡¡¡§³ÆÅ¹Äê°÷¤¢¤ê(¿³ººÀ©¡¿ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¤Ë¤´°ÆÆâ)

¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡¿Ãæ»³Å¹¡¿ÆîÎÓ´ÖÅ¹



¢£Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥³ー¥¹

A¡§¥À¥¤¥¨¥Ã¥È(ÂÎ½Å¡¦ÂÎ»éËÃ¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È)

B¡§»ÑÀª²þÁ±(Ç­ÇØ¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¡¦³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È)



¢£ÆÃÄ§

1. »ÑÀª¡¦Æ°ºî¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌÀß·×

2. ¡Ö¤Ê¤¼É¬Í×¤«¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤

3. ´°Á´¸Ä¼¼¡¿¼ê¤Ö¤é¤ÇÄÌ¤¨¤ë(¥¦¥§¥¢¡¦¥¿¥ª¥ëÂß½Ð¡¢¥·¥ã¥ïー´°È÷)

4. ÌµÍý¤ÊÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¿©»ö²þÁ±Äó°Æ

5. É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°ÂÎ¡¦¥¢¥í¥ÞÅù¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÄó°Æ²ÄÇ½


¢£¿½¹þÊýË¡

LINE¤Ç¡Ö¥â¥Ë¥¿ー´õË¾¡×¤ÈÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ÚÁ÷¿®ÆâÍÆ¡Û

¡¦´õË¾Å¹ÊÞ

¡¦´õË¾¥³ー¥¹(A/B)

¡¦¤ªÌ¾Á°

¡¦´õË¾Æü»þ(¸õÊä2¤Ä)

¿³ººÀ©¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨LINE¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÅÅÏÃ¡Û

ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡§045-459-9868¡¿Ãæ»³Å¹¡§045-900-6362¡¿ÆîÎÓ´ÖÅ¹¡§080-5231-3696

¡Ú¥áー¥ë¡Û

info@smy-improve.jp



¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó

¡Úimprove ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡Û

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©240-0022¡¡²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥öÃ«¶èÀ¾µ×ÊÝÄ®53 ¿¢ÌÚÂè3¥Ó¥ë2～3³¬

¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÊÝÅÚ¥öÃ«±Ø¡¿Å·²¦Ä®±Ø ÅÌÊâ6Ê¬

TEL¡¡¡¡ ¡§ 045-459-9868

LINE URL¡§ https://lin.ee/AbqQowk

MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp


¡Úimprove Ãæ»³Å¹¡Û

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©226-0014¡¡²£ÉÍ»ÔÎÐ¶èÂæÂ¼Ä®324ÈÖÃÏ Ê¿Ìî¥Ó¥ë3³¬

TEL¡¡¡¡ ¡§ 045-900-6362

LINE URL¡§ https://lin.ee/6BrlnaV

MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp


¢£improve ÆîÎÓ´ÖÅ¹

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©242-0006¡¡ÂçÏÂ»ÔÆîÎÓ´Ö1-10-17 ²ÃÀ¥¥Ó¥ë182 4³¬

TEL¡¡¡¡ ¡§ 080-5231-3696

LINE URL¡§ https://lin.ee/pQbAfy9

MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ¹çÆ±²ñ¼ÒSMY

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ Æ£ÁÒ æÆ¸ã

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©240-0022¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥öÃ«¶èÀ¾µ×ÊÝÄ®53ÈÖÃÏ ¿¢ÌÚÂè3¥Ó¥ë2³¬

»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡¦À°ÂÎ¡¦¥¢¥í¥Þ¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§ 045-459-9868(ÊÝÅÚ¥öÃ«ËÜÅ¹)

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.smy-improve.jp/