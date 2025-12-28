»ÑÀª¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡¦ÂÎ»éËÃ¤ò8½µ´Ö¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡¡improve¤¬40～60Âå½÷À¸þ¤±¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸(²£ÉÍ»Ô¡¦ÂçÏÂ»Ô)
¥Èー¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥° improve(±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒSMY¡¢ÂåÉ½¡§Æ£ÁÒ æÆ¸ã)¤Ï¡¢¼ç¤Ë40～60Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó»ÑÀª²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ë¥¿ー¤Ï8½µ´Ö(Á´8²ó¡¿1²ó80Ê¬)55,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü～2·î28Æü¡£³ÆÅ¹Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¤ÏLINE¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁé¤»¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¸ÊÎ®¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Å¤é¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
improve¤Ç¤Ï¡¢»ÑÀª¡¦Æ°ºî¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ¡É¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤È¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¿©»ö²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸ ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¿»ÑÀª²þÁ± ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿ー
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¼ç¤Ë40～60Âå½÷À(¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤âÁêÃÌ²Ä)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§8½µ´Ö(Á´8²ó¡¿1²ó80Ê¬)
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§55,200±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
Äê°÷¡¡¡¡¡§³ÆÅ¹Äê°÷¤¢¤ê(¿³ººÀ©¡¿ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¤Ë¤´°ÆÆâ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡¿Ãæ»³Å¹¡¿ÆîÎÓ´ÖÅ¹
¢£Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥³ー¥¹
A¡§¥À¥¤¥¨¥Ã¥È(ÂÎ½Å¡¦ÂÎ»éËÃ¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È)
B¡§»ÑÀª²þÁ±(ÇÇØ¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¡¦³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È)
¢£ÆÃÄ§
1. »ÑÀª¡¦Æ°ºî¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌÀß·×
2. ¡Ö¤Ê¤¼É¬Í×¤«¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤
3. ´°Á´¸Ä¼¼¡¿¼ê¤Ö¤é¤ÇÄÌ¤¨¤ë(¥¦¥§¥¢¡¦¥¿¥ª¥ëÂß½Ð¡¢¥·¥ã¥ïー´°È÷)
4. ÌµÍý¤ÊÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¿©»ö²þÁ±Äó°Æ
5. É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°ÂÎ¡¦¥¢¥í¥ÞÅù¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÄó°Æ²ÄÇ½
¢£¿½¹þÊýË¡
LINE¤Ç¡Ö¥â¥Ë¥¿ー´õË¾¡×¤ÈÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ÷¿®ÆâÍÆ¡Û
¡¦´õË¾Å¹ÊÞ
¡¦´õË¾¥³ー¥¹(A/B)
¡¦¤ªÌ¾Á°
¡¦´õË¾Æü»þ(¸õÊä2¤Ä)
¿³ººÀ©¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨LINE¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÅÏÃ¡Û
ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡§045-459-9868¡¿Ãæ»³Å¹¡§045-900-6362¡¿ÆîÎÓ´ÖÅ¹¡§080-5231-3696
¡Ú¥áー¥ë¡Û
info@smy-improve.jp
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡Úimprove ÊÝÅÚ¥öÃ«Å¹¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©240-0022¡¡²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥öÃ«¶èÀ¾µ×ÊÝÄ®53 ¿¢ÌÚÂè3¥Ó¥ë2～3³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÊÝÅÚ¥öÃ«±Ø¡¿Å·²¦Ä®±Ø ÅÌÊâ6Ê¬
TEL¡¡¡¡ ¡§ 045-459-9868
LINE URL¡§ https://lin.ee/AbqQowk
MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp
¡Úimprove Ãæ»³Å¹¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©226-0014¡¡²£ÉÍ»ÔÎÐ¶èÂæÂ¼Ä®324ÈÖÃÏ Ê¿Ìî¥Ó¥ë3³¬
TEL¡¡¡¡ ¡§ 045-900-6362
LINE URL¡§ https://lin.ee/6BrlnaV
MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp
¢£improve ÆîÎÓ´ÖÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©242-0006¡¡ÂçÏÂ»ÔÆîÎÓ´Ö1-10-17 ²ÃÀ¥¥Ó¥ë182 4³¬
TEL¡¡¡¡ ¡§ 080-5231-3696
LINE URL¡§ https://lin.ee/pQbAfy9
MAIL¡¡¡¡¡§ info@smy-improve.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ¹çÆ±²ñ¼ÒSMY
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ Æ£ÁÒ æÆ¸ã
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©240-0022¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥öÃ«¶èÀ¾µ×ÊÝÄ®53ÈÖÃÏ ¿¢ÌÚÂè3¥Ó¥ë2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡¦À°ÂÎ¡¦¥¢¥í¥Þ¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§ 045-459-9868(ÊÝÅÚ¥öÃ«ËÜÅ¹)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.smy-improve.jp/