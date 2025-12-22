「いきなり！ステーキ」東京:神田北口に次世代型店舗を初出店

〜空間・品質・食体験を進化させた、いきなり！ステーキ〜

株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンいたします。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、おひとり様からご家族まで、幅広いお客様がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供します。

いきなり！ステーキは創業以来、高品質な牛肉を使用した「本格的なステーキ」を多くのお客様に親しまれてまいりました。創業者の「本格的なステーキを気軽に召し上がっていただきたい」という想いを継承しながら、変化する外食市場に合わせたブランド変革を積み重ね、神田北口店は、その象徴となる次世代型店舗として「新たなステーキ体験を提供する店舗」という位置づけで誕生いたします。























■次世代型店舗の特徴

【1. 空間デザインの革新】

・おひとり様向けの座席は対面で相席になった時のストレスを感じさせない設計

・ボックス席を設け、ご家族や複数人でのお食事でもゆったりと楽しめる空間

・モダンで開放的なインテリアにより、より気軽にご利用いただける環境

【2. 調理技術の進化】

・スチームコンベクションオーブンを新たに導入

・ステーキの旨味・ジューシーさ・焼き加減の正確さを従来以上に追求

・より安定した品質のもと、理想的なステーキ体験を提供

【3. 新メニューの導入】

・神田北口店オープンに合わせて、豪州産「骨付きリブロース」を新メニューとして、

　2025年12月24日（水）より販売開始予定

・豊富な肉汁とリブロースならではの深い味わいをお楽しみいただけます。

店舗限定《骨付きリブロースステーキ》１枚：6,800円(税込)

※骨付き１枚：約550g

※切り分けてご提供するため、グループでのシェアも可能。

※テイクアウト対象外商品。







■店舗概要

店舗名　　：いきなり！ステーキ神田北口店

所在地　　：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１丁目３４−３D2SMビル1階

開店日　　：2025年12月24日（水）

営業時間　：11:00〜23:00(ラストオーダー 22：30)

電話番号　：03ー6271ー7029

座席数　　：BIGテーブル席10席、テーブル席16席、BOX席12席　合計38席

■今後の展開

神田北口店での取り組みを基に、今後の店舗展開や既存店舗のリニューアルに活かしてまいります。いきなり！ステーキは、この神田北口店を皮切りに、より多くのお客様に愛されるブランドへと進化を続けてまいります。