しるし株式会社(本社：東京都立川市、代表取締役 CEO：櫻田 学、以下：当社)は、わずか約1Wという極めて低い電力で最大40台のデバイス通信を自動制御できる省エネ型IoT通信ハブ「Web3Hub 3.0」を近日発売いたします。本製品は、当社がこれまで開発してきたシリーズの設計思想を引き継ぎつつ、「小型・省電力・大量通信」を高い次元で両立するために開発された新モデルです。





画像(1) 超省エネIoT通信ハブ「Web3Hub 3.0」を新発売





【開発背景】

IoTデバイスは年々増加し、単体の消費電力は小さくなっている一方で、それらを束ねて管理する通信ハブ側の電力負荷は増加する傾向にありました。特に店舗・工場・サーバー施設・研究分野では、長時間にわたって多台数を稼働させる必要があり、「低電力で安定稼働できる通信基盤」が求められていました。

当社は、省電力マイニングマシン「Web3 Maker(R)」の開発によって培った電力効率制御技術を応用し、運用コストを増やさずに多台数デバイスを管理できるIoT通信ハブをシリーズとして展開してきました。

Web3Hub 3.0の最大接続数となる40台という数値は、筐体サイズ、通信安定性、負荷一定化のバランスを最適化した結果として導かれた上限値です。小型筐体で安定性を保ちながら、Bluetooth／Wi-Fi通信を巡回させつつ、常時約1Wに電力を固定する条件下で検証した結果、最も効率よく運用できるのが40台であることが確認されました。









【シリーズ進化】

●初代(Web3Hub 1.0)

初代は、Web3Hubシリーズのコンセプトを検証するための“プロトタイプ的な位置づけ”で運用され、デバイス管理や省電力通信の方向性を形にする役割を担いました。





●2.0(Web3Hub 2.0)

単体販売を視野に入れて設計され、一部では限定的な販売も行われました。また、最大200台を制御できる大型モデルも試作されましたが、実用性とコストの観点から一般販売は慎重に検討される形となりました。





●3.0(今回モデル)

3.0では単体販売にも大型モデルにも対応できるよう設計思想を統一。小型化しつつ40台制御を実現し、常時1W運用の継続化を達成しました。









【技術的特長】

Web3Hub 3.0は、一斉接続ではなく、対象デバイスを一定テンポで巡回しながら通信する「自律巡回通信方式」を採用。この方式により、瞬間的な電力の増加が発生せず、常に約1Wでの安定動作が可能です。

この構造により発熱が非常に少なく、冷却ファンや大型筐体が不要で、長寿命・高信頼性を実現しています。給電はUSB Type-C ケーブル1本のみで行え、40台すべてを接続した状態でも消費電力は常時1Wのまま変わりません。









【利用価値(新型データセンター向け)】

Web3Hub 3.0は、当社が推進する「新型データセンター事業」と極めて高い親和性を有します。当社の富山支社にあるデータセンターは、電気代ほぼ0円という圧倒的な省エネ性と、高密度でマイニングマシン「Web3 Maker(R)」を運用できる環境を提供しており、Web3Hub 3.0の“低消費電力×多台数管理”という特性がその運用効率をさらに高めます。

コインサイズのマイニングマシン「Web3 Maker(R)」を大量に設置する当社データセンターでは、少ない電力で複数台を巡回管理できる通信基盤が必要です。Web3Hub 3.0は、消費電力を1Wに固定したまま40台を制御できるため、限られた電力枠でも大量運用が可能となり、収益性の向上に直結します。

また、物件オーナーによるデータセンター誘致・転用型ビジネスにおいても、本製品は大きな役割を果たします。小型で冷却を必要としないため、遊休不動産や人口の少ないエリアでも安定した運用ができ、高収益のデータセンター化を低コストで実現できます。





Web3Hub 3.0は、新世代のデータセンター構築における通信インフラとして、

●高密度運用を支える省エネ通信基盤

●コストを抑えた多台数サーバー運用の実現

●不動産価値向上と省エネ型データセンター化への貢献

という役割を担う装置と言えます。









【今後の展望】

Web3Hub 3.0は、Web3 Maker(R)シリーズとの連携を通じて、IoT／マイニングデータをブロックチェーンへ記録する分散型データ基盤への発展も視野に入れています。

“省エネで動き続ける通信装置”は、Web3社会のインフラとしてますます重要な位置づけになると当社は考えています。









【Web3Hub 3.0製品仕様】





画像(2) 商品全体





製品名 ：Web3Hub 3.0

最大接続台数 ：40台

通信開始～完了時間：約8分(自動順次通信)

消費電力 ：約1W(40台運用時も一定)

電源 ：USB Type-C

通信方式 ：Wi-Fi / Bluetooth

本体サイズ ：74.00 × 379.00 × 12.20 mm

重量 ：458g

価格 ：88,000円(税抜)

発売 ：近日発売予定









【お問い合わせ】

製品に関するご質問等は、下記までご連絡ください。

Mail： info@shirushi.io









【会社概要】

社名 ： しるし株式会社(SHIRUSHI Inc.)

HP ： https://shirushi.tokyo/

設立 ： 2017年9月1日

資本金 ： 1,718万円

事業内容： ブロックチェーンに関する製品開発、コンサルティング事業、

データセンター事業、サーバー研究・開発・運用・販売事業

所在地 ： ・本社 東京都立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル

・富山支店(データセンター) 富山県富山市内