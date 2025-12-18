【エムオーテックス共催ウェビナーを開催】受注をとめない！サプライチェーンを構成する企業として、取り組むべきセキュリティー対策とは？

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）とエムオーテックス株式会社（社長：徳毛 博幸、以下：MOTEX）は、12月23日（水）に、経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に関する最新情報を解説するウェビナーを開催いたします。経済産業省では2026年度から、サプライチェーン全体のセキュリティーリスク低減を目的に、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（以下、セキュリティ対策評価制度※」の本格運用を予定しています。現在、一つの企業の脆弱性が全体のリスクとなり得る時代にあり、サプライチェーンを構成する企業には連携したセキュリティー対策が不可欠です。本ウェビナーでは、取引を止めないための基本戦略に加え、「セキュリティ対策評価制度」を活用した実践的な取り組み方を紹介します。制度の概要から具体的な対策、取引先との信頼構築まで、経営層から現場担当者まで役立つ情報をお届けします。今から準備を始めることで、次のビジネスチャンスを確実に捉えられます。この機会をぜひお見逃しなく、ご参加ください。※正式名称である「セキュリティ対策評価制度」を使用しております。





































■本ウェビナーは、以下の業務を担当される方に特に有益です。・受注を止めないための最新セキュリティー動向や制度活用法を知りたい・サプライチェーンの取引停止リスクを減らすため、実践的なセキュリティー対策を学びたい・サプライチェーン全体でのセキュリティー連携を推進する方法を知りたい・「セキュリティ対策評価制度」を理解し、自社や取引先に活用したい・顧客からのセキュリティー要求に対応するため、評価制度のポイントを押さえたい■開催概要■登壇者エムオーテックス株式会社営業本部 営業企画部 松田 晃典ICT商品全般の営業を経て、脆弱性診断、内部不正対策、サプライチェーンセキュリティーの領域における専任営業として従事。これまでに、延べ1,000社を超える企業・組織のセキュリティー対策を支援。現在は、販売パートナー様と連携し、お客様へのサプライチェーン強化に向けたセキュリティー対策の必要性・重要性をより分かりやすく身近に感じていただけるよう、セミナーやイベントへの登壇も積極的に行っている。京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社営業本部 ICTソリューション統括部 郄畠 天汰ミッドマーケット/エンタープライズ領域の民間企業向けに電子化ソリューションやセキュリティーソリューションの営業支援を担当。 2024年以降は担当領域を製造業にフォーカスし、セキュリティーソリューションを中心とした販売促進および企画業務に従事。■エムオーテックス株式会社（MOTEX）とはMOTEXは国産のセキュリティーメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、LANSCOPEブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、“デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する”ことを目指しています。​▷ MOTEXコーポレートサイト https://www.motex.co.jp/「LANSCOPE（ランスコープ）」のプロダクト・サービスは、IT資産管理、情報漏洩対策、マルウェア対策といったエンドポイントセキュリティー機能に加え、総合的な診断・コンサルティングを通じ、お客様のサイバーセキュリティー課題の解決をトータルでご支援しています。▷ LANSCOPE総合サイト https://www.lanscope.jp/本ウェビナーでは、経済産業省が推進する「セキュリティ対策評価制度」を解説し、本制度への対応を支援するコンサルティングサービス「ガイドライン対応サポートアカデミー」をご紹介します。▷ ガイドライン対応サポートアカデミーについてhttps://www.lanscope.jp/professional-service/lp/sapoaka-security-measures-assessment/