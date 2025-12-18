こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】亀田誠治×武蔵大生、「かめきじ音楽祭」はこうして生まれた！― 学生たちが本気で創りあげた舞台裏ドキュメントをYouTubeで公開―
武蔵大学（東京都練馬区／学長︓郄橋徳行）は、2025年11月1日（土）に実施した第73回白雉祭（大学祭）において、「かめきじ音楽祭」を開催いたしました。この音楽祭は、特別招聘教授の亀田誠治氏（音楽プロデューサー、ベーシスト）と、実行委員の学生たちが、約半年かけて企画から運営までを共創した特別なプロジェクトです。今年は、本学に加え成蹊大学・成城大学の学生も参加。亀田氏と学生によるスペシャルバンドセッションや、アンジェリーナ1/3氏（Gacharic Spin/ailly）をMCに招いたトークセッションを実施し、会場は大きな熱狂に包まれました。
このたび、企画スタート（6月頃）から開催当日までの、亀田氏と学生たちの奮闘と軌跡を追ったドキュメンタリー映像が完成し、YouTubeにて公開しました。映像制作はたなしん氏（グッドモーニングアメリカ）が担当。音楽イベントを本気で創り上げた学生たちの情熱と成長の物語を、ぜひご覧ください。
【本編】
https://youtu.be/5p4NpKNeoiI（YouTube）
・亀田誠治氏（公式X）
https://x.com/seiji_kameda
・アンジェリーナ1/3氏(Gacharic Spin/ailly)（公式X）
https://x.com/Angelina__gs
・たなしん氏（グッドモーニングアメリカ）（公式X）
https://x.com/tanashinGMA
・かめきじ音楽祭（公式X）
https://x.com/kamekiji_music
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
