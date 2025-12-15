¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡ÛÇ®²ó¼ý´¹µ¤¡Ø ¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à ¡Ù¡¢¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¤¬2025Ç¯¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¤Ç¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¤Ç¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö´¹µ¤¤ÎÇÓÇ®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ê¥¨¥Í´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡×¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ê¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¥Á¥é¡¼¡Ë¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¡×¤¬À½ÉÊ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í°Õ¼±¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤Î³µÍ×¡Û
¡Ö´¹µ¤¤ÎÇÓÇ®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ê¥¨¥Í´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡×
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢´¹µ¤»þ¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÇ®¤òÎäÇÞ¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ´¹µ¤¤Î½ÅÍ×À¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶õÄ´Éé²Ù¤ÎÌó4³ä¢¨£±¤¬´¹µ¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¹µ¤¤È¾Ê¥¨¥Í¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ï¡¢´¹µ¤¤ÎºÝ¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð²°³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç®¤òÎäÇÞ¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¼¼Æâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë³°µ¤¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¹µ¤¤Ë¤è¤ë¶õÄ´Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¶õÄ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶õÄ´¡¦´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¯´Ö¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤òÌó64¡ó¢¨£²ºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°Ç®²ó¼ý´¹µ¤¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡ä
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¡×
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¤Ç¤¹¡£´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¥Ó¥ë¤ä¹©¾ì¤Ç¤ÎCO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ä¾Ê¥¨¥Í²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿··¿°µ½Ìµ¡¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÄê³ÊCOP¤ÈIPLVc¡ÊÎäµÑ´ü´ÖÀ®ÀÓ·¸¿ô¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Îä²¹¿å¤òÈÂÁ÷¤¹¤ëÈÂÁ÷Æ°ÎÏ¤äÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèµ¡¢¨£³¤ÈÈæ¤ÙÌó12¡ó¢¨£´¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¡ä
¡Ú¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¡Û
¡Ö´¹µ¤¤ÎÇÓÇ®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ê¥¨¥Í´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡×
¡Ê£±¡ËÇÓÇ®²ó¼ý¤È´¹µ¤Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¸þ¾å
¡Ö´¹µ¤¤ÎÇÓÇ®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ê¥¨¥Í´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡×
¡Ê£±¡ËÇÓÇ®²ó¼ý¤È´¹µ¤Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¸þ¾å
¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ï¡¢¼¼ÆâÂ¦¤Î¡Öµëµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡ÖÇÓµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼¼³°Â¦¤Î¡Ö°µ½Ìµ¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°Ç®²ó¼ý´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡Öµëµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï²°³°¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²¹ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ø¶¡µë¤·¡¢¡ÖÇÓµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢²°³°¤Ø¤ÈÇÓ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¡ÖÇÓµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¶õÄ´¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¶õµ¤¤ÎÇ®¤òÎäÇÞ¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò¡Ö°µ½Ìµ¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò²ð¤·¤Æ¡Öµëµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ØÁ÷¤ê¡¢²°³°¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õµ¤¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´¹µ¤Àð¤Ë¤è¤ë´¹µ¤¤Ç¤Ï¡¢ÇÓµ¤¤ÎºÝ¤Ë¶õÄ´¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¶õµ¤¤ÎÇ®¤â°ì½ï¤Ë²°³°¤ØÇÓ½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ®²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÎäÃÈË¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤òÍÞ¤¨¡¢´¹µ¤¤È¾Ê¥¨¥Í¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê£²¡Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì
¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³·ë²Ì
¼Â»ÈÍÑ´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®²ó¼ý¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ë¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Â¾Ú»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ç£±Ç¯´Ö±Ä¶È¤·¤¿¼ÂÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¹¹¿·Á°¤ÎÆ±Å¹ÊÞ¤Î¡Ö´¹µ¤ÀðÊý¼°¡×¤Ç¤Î»î»»ÃÍ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ÎÌó24¡ó¢¨5¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´¹µ¤¡Ü¶õÄ´¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¸ú²Ì¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³·ë²Ì
ÃÈË¼Éé²Ù¤Î¹â¤¤´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÎÇ®²ó¼ý¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°û¿©Å¹¤Î¿·ÃÛÅ¹ÊÞ¤Ë¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Â¾Ú»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ç1Ç¯´Ö±Ä¶È¤·¤¿¼ÂÂ¬±¿Å¾¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÊÌÅ¹ÊÞ ¤Ç½¾ÍèÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥¹µëµ¤¤Î²¹É÷ÃÈË¼µ¡¡×¢¨6¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Î»î»»ÃÍ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Æ¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ÎÌó64¡ó¤â¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÏÅß¾ì¤Î´¹µ¤Éé²Ù¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¬¥¹µëµ¤¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¤¿¤á ¡¢¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´¹µ¤¡Ü¶õÄ´¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¸ú²Ì¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ®²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢¹¹¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤ä¹©¾ì¸þ¤±¤Î±þÍÑÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¡×
¡Ê£±¡Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¸þ¾å
ºÙ·Â²½¤·¤¿ÎäÇÞÎ®Ï©¤òÂ¿¿ôÀß¤±¡¢ÎäÇÞ¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¶õµ¤¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥ã¥Í¥ëÇ®¸ò´¹´ï¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÇÞ½¼Å¶ÎÌ¤â½¾Íèµ¡¤è¤êÌó60¡ó¢¨£·ºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê£²¡Ë¿··¿°µ½Ìµ¡¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¸þ¾å
°µ½Ìµ¡¤ÎÀ¢Æ°Éô¢¨8¤ËÆÈ¼«¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢ÎäÅàµ¡Ìý¤Î¶¡µëÎÌ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¢Æ°Â»¼º¤ò¤ª¤µ¤¨¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÈÂÑËàÌ×À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¼´¤òÄ¶»Å¾å¤²²Ã¹©¢¨9¤·¡¢Ëà»¤¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌýËì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ÌýÀÚ¤ì»þ¢¨10¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÑµ×À¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°µ½Ìµ¡ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹â¸úÎ¨¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê£³¡Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¿åÇ®¸ò´¹´ï¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º
¡¡¡Ö¥Á¥é¡¼¡×¤ÏÎä²¹¿å¤òºî¤ê¡¢¶õÄ´µ¡¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç·úÊªÆâ¤ÎÎäÃÈË¼¤ò¹Ô¤¦¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥È¿åÇ®¸ò´¹´ï¤ÏÎäÇÞ¤È¿å¤È¤ÎÇ®¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¿å¤ÎÎ®Ï©¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¥×¥ì¡¼¥È¿åÇ®¸ò´¹´ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤Î°µÎÏÂ»¼º¤ò47¡ó¢¨11Äã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îä²¹¿å¤òÇÛÁ÷¤¹¤ë¥Ý¥ó¥×Æ°ÎÏ¤òÌó31¡ó¢¨12ºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê£´¡Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ê°µ½Ìµ¡ÍÑ¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Ë²ÃÇ®À©¸æ¤òÅëºÜ¤·ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤òºï¸º
°µ½Ìµ¡¤Ë¤Ï¡¢À¢Æ°Éô¤ÎËàÌ×ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½á³êÍÑ¤ÎÎäÅàµ¡Ìý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅàµ¡Ìý¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ËÊÝ¤¿¤Ê¤¤¤ÈÇ»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê°µ½Ìµ¡¤ÎËàÌ×¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶õÄ´µ¡¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤âÎäÅàµ¡Ìý¤Î²¹ÅÙ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç°µ½Ìµ¡¤ò²¹¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ËÎäÅàµ¡Ìý¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ëÀ©¸æ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ÎÌó15¡ó¢¨13¤òºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£¸å¤â¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¶õÄ´µ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ë¤ÆÉé²Ù·×»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì(´¹µ¤ÎÌ¤äÇ®Éé²Ù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)
¢¨2 ¡ãËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ª¤è¤Ó»î»»¾ò·ï¡ä
¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡Ü¶õÄ´µ¡¡×¤Ç£±Ç¯´Ö±Ä¶È¤·¤¿¼ÂÂ¬±¿Å¾¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢½¾ÍèÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°µ¤½èÍý²¹É÷ÃÈË¼µ¡¡Ü¶õÄ´µ¡¡×¡¡¤Ç¤Î»î»»ÃÍ¤È¤ÎÈæ³Ó(¥¬¥¹µëµ¤¤Î¤¿¤á¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Ç¤ÎÈæ³Ó¡Ë
¡Ö´¹µ¤Àð¡ß4Âæ+³°µ¤½èÍý²¹É÷ÃÈË¼µ¡¡ß1Âæ+¶õÄ´µ¡5ÇÏÎÏ¡ß5Âæ¡×¤È¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù(SHRM150A)¡ß2Âæ¡Ü¶õÄ´µ¡4ÇÏÎÏ¡ß5Âæ¡×¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¨3 2018Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ù¤ÈÈæ³Ó
¢¨4 ¡ã»î»»¾ò·ï¡ä
¡¦ÎäµÑ7¡î»ÈÍÑ¡¢²ÃÇ®45¡î»ÈÍÑ 5.5kW¥Ý¥ó¥×
¡¦100%Éé²Ù¤ò1800kW¤È¤·¡¢60HPµ¡¼ï¤ò¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¤ÎÀ©¸æ¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ»î»»
¢¨5 ¡ãÅìµþÅÔ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ª¤è¤Ó»î»»¾ò·ï¡ä
¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡Ü¶õÄ´µ¡¡×¤Ç£±Ç¯´Ö±Ä¶È¤·¤¿¼ÂÂ¬±¿Å¾¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¹¹¿·Á°¤ÎÆ±Å¹ÊÞ¤Î¡Ö´¹µ¤Àð¡Ü¶õÄ´µ¡¡×¤Ç¤Î»î»»ÃÍ¤È¤ÎÈæ³Ó ¡Ö´¹µ¤Àð¡ß£µÂæ+¶õÄ´µ¡£¸ÇÏÎÏ¡ß£´Âæ¡×¤È¡Ö¡Ø¥Ò¡¼¥È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù(SHRM150A)¡ß2Âæ¡Ü¶õÄ´µ¡£¸ÇÏÎÏ¡ß£´Âæ¡×¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¨6 ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÇ³¾Æµ¡´ï¤Î³°µ¤½èÍý²¹É÷ÃÈË¼µ¡
¢¨7 ¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ù(60ÇÏÎÏ)¤È¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù(60ÇÏÎÏ)¤ÎÈæ³Ó
¢¨8 °µ½Ìµ¡ÆâÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÂ°ÉôÉÊÆ±»Î¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë±¿Æ°¤·Ëà»¤¤¬È¯À¸¤¹¤ëµ¡³£Í×ÁÇ¤ÎÁí¾Î
¢¨9 ¸¦ºï²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¶âÂ°ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¡¢ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ÇÄãÂ®¡¦Äã°µ¡¦Èù¿¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤ëÀºÌ©²Ã¹©µ»½Ñ
¢¨10 °µ½Ìµ¡¤ÎÃæ¤ÇËÜÍèÉ¬Í×¤Ê½á³êÌý¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤³¤È
¢¨11 ¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹32¡ÙFA·¿(60ÇÏÎÏ)¤È¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù(60ÇÏÎÏ)¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¨12 ½¾Íèµ¡¤Ç¤¢¤ë¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹32¡ÙFA·¿(60ÇÏÎÏ)¤È¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù(60ÇÏÎÏ)¤È¤ÎÈæ³Ó
2.2kw¥Ý¥ó¥×ÅëºÜ»þ¤Ë7¡îº¹Äê³ÊÎ®ÎÌ¤òÎ®¤·¡¢½¾Íèµ¡¤ÈÆ±¤¸µ¡³°ÍÈÄø¤ò½Ð¤¹¾ò·ï¤Ç¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÈæ³Ó
¢¨13 ¶õÎä¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥é¡¼¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹32¡Ù¤È¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥óGX¡Ù¤È¤ÎÇ¯´ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏÈæ³Ó
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
DAIKIN design
https://www.daikin.co.jp/design