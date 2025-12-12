株式会社エヌデーデー(本社：東京都中野区、代表取締役：塚田 英貴、以下 NDD)は、2025年12月12日(金)に当社社員の関口 貴生(管理本部システム技術研究所 所長)がJapan Google Cloud User Group for Enterprise(以下：Jagu'e'r)のエバンジェリストに選出されたことを発表いたします。









関口は Google Cloud の利用推進や技術者育成に尽力し、社内の Google Cloud 活用レベル向上に大きく貢献し、コミュニティの活動においてもその実績を評価されました。NDDは今後も、Google Cloud を活用したデジタルトランスフォーメーションを推進し、お客様に最高のサービスを提供していきます。





選出されたNDDの「システム技術研究所所長 関口貴生」





■関口貴生のコメント

Google Cloud の技術習得を目的に2021年に Jagu'e'r に参加して以来、社内だけでは得られない多様な知見と人材交流の価値に魅了され、運営側としても活動の幅を広げてまいりました。コミュニティ活動は個人の成長のみならず、本業における顧客への提供価値向上、そして組織変革の原動力になっています。

この度、エバンジェリストに選出いただいたことを光栄に思います。今後は自身の経験を発信することで、より多くの技術者と企業の成長を後押しし、Google Cloudエコシステム全体の活性化に貢献していく所存です。









■Jagu'e'rに関して

会員数5,000名、参加企業数1,300社(2025年12月現在)を超えるGoogle Cloud の公式ユーザー会 Jagu'e'rは、日本を代表するエンタープライズ向けのコミュニティです。ユーザー企業とパートナー企業の垣根なく Google Cloud に関する最新情報の共有や発信を行っています。

詳細に関しては以下のサイトを参照ください。

https://jaguer.jp/





※Google Cloud は、Google LLC の商標または登録商標です。

※その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。









■株式会社エヌデーデーについて

https://www.nddhq.co.jp/

・企業概要

株式会社エヌデーデーは「医療」「公益」「金融」「解析/制御」の4つの柱で事業展開している独立系のシステムインテグレーターです。創業50年を超える歴史で培った専門知識と技術、さらには独立系の強みを生かし、自由な発想でクライアントと共に課題を乗り越え、成長していくことで、豊かな情報社会の実現を目指しています。

商号 ： 株式会社エヌデーデー

代表者 ： 代表取締役 塚田 英貴

本社 ： 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-2

中野坂上セントラルビル2F／3F(受付)／4F

設立 ： 1971年4月1日

資本金 ： 4,500万円

事業内容： 1. システムインテグレーションサービス

2. 病院情報システムのヘルプデスク、システム運用・保守サービス

3. 数値解析(科学技術計算)





