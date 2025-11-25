令和七年福岡国税局酒類鑑評会にて金賞を受賞しました「令和七年 金賞受賞酒 直会」発売のご案内！
この度、2025年10月31日に審査結果が発表されました 令和七年「福岡国税局酒類鑑評会」にて麦焼酎「直会」が金賞を受賞いたしました。
今年度の本格焼酎の部には、31製造場から96点の出品があり最も優れたものから大賞、金賞が選出。紅乙女酒造の出品酒は令和2年より6年連続の金賞受賞となりました。これもひとえに皆様のご厚情の賜物と厚く御礼申し上げます。鑑評会向けの出品酒は特別に仕込んだ焼酎です。麦焼酎「令和七年 金賞受賞酒 直会」を600本限定で販売いたします。
味わい、デザインともに特別仕立ての限定品をお愉しみください。
＜商品概要＞
品目：本格焼酎
商品名： 令和七年 金賞受賞酒 直会
アルコール分：25度
内容量：900ml
原材料名：麦（国産）、米麹（国産米）
JAN コード：4985159112469
入数：6本
小売価格（税抜）：2,273 円
＜蔵出し日＞2025年11月25日（火）
600本限定・九州限定
＜商品特徴＞
鑑評会向けに特別に仕込んだ本格焼酎。通常よりも時間をかけて低温で発酵させることで、バナナやメロン、リンゴのような香りが生まれました。さらに低温蒸留によって、やわらかく優しい味わいを実現。フルーティな香りとやわらかな口当たりが調和する、心地よい麦焼酎をお楽しみください。
■ 福岡国税局酒類鑑評会
福岡国税局管内（福岡県、佐賀県、長崎県）で製造された清酒及び本格焼酎の品質評価を通じて酒造技術の進歩と管内酒類の品質向上を図り、酒類業の発達に資することを目的として、毎年酒類鑑評会を開催しています。
【販売店舗】
・紅乙女 耳納蒸留所 売店・紅乙女酒造オンラインショップ・一部販売店様
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
