世界の眼鏡レンズ市場は、視力ケア需要と技術革新の牽引により、2033年までに1,084億9,000万米ドルに達すると予測されています。
世界の眼鏡レンズ市場は、2024年に633億5,000万米ドルと推定され、2033年には1,084億9,000万米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。これは、2025年から2033年の予測期間中、6.16%の安定した年平均成長率（CAGR）を反映しています。この成長は、高度な視力矯正ソリューションに対する世界的な需要の高まり、近視の増加、そしてレンズ技術の急速な革新を浮き彫りにしています。
ライフスタイルのパターンが世界的に変化するにつれ（スクリーンタイムの増加、デジタル機器への依存、高齢化の進展など）、視力障害はますます一般的になっています。これにより、処方レンズ、プレミアム光学ソリューション、そして現代の視覚課題に対応する特殊眼鏡レンズへの持続的な需要が生まれています。
世界的な眼の健康負荷の増大が市場成長を促進
屈折異常、特に近視と乱視の急増は、眼鏡レンズ業界を牽引する大きな要因となっています。世界保健機関（WHO）は、視力障害が世界で最も急速に拡大している公衆衛生上の懸念事項の一つになっていると指摘しています。その結果、消費者は快適性、精度、耐久性、そして優れた視力性能を備えたレンズを求める傾向が強まっています。
さらに、特にアジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東の新興市場において、予防的なアイケアへの意識が高まっていることも、業界の力強い成長を支えています。
市場を変革する技術革新
眼鏡レンズ業界は技術革命の真っ只中にあり、メーカーは新たな素材、コーティング、デジタルカスタマイズ機能を導入しています。市場を形成する主要なイノベーションには、以下のものがあります。
デジタル機器による眼精疲労から目を守るブルーライトカットレンズ
より薄く軽いレンズを実現する高屈折率素材
変化する光条件に動的に適応する調光レンズ
高度にカスタマイズされた視力矯正を可能にするフリーフォームデジタルサーフェシング
レンズ寿命を向上させる耐傷性、反射防止、疎水性コーティング
これらの技術革新はプレミアム化を促進し、快適性と美観を向上させるために高性能レンズへの投資を望む消費者が増加しています。
人口の高齢化とライフスタイル要因がレンズ導入を促進
世界的に、60歳以上の人口の割合が急速に増加しており、遠近両用レンズ、老眼鏡、多焦点レンズなどの特殊なソリューションの導入が進んでいます。同時に、若年層はスマートフォン、ノートパソコン、デジタルスクリーンへの継続的な露出により視覚疲労が増加しており、ブルーライトカットレンズや疲労軽減レンズの需要が加速しています。
アジア太平洋地域が引き続き市場成長を牽引
アジア太平洋地域は、以下の要因により、眼鏡レンズ市場における最大の成長エンジンであり続けています。
近視の有病率の高さ（特に小児および若年成人）
眼鏡小売インフラの拡大
可処分所得の増加
世界および地域のレンズメーカーの存在感の高まり
中国、インド、日本、韓国などの国々では、目の健康への関心の高まりと、技術的に優れた製品の入手しやすさにより、高度な眼鏡レンズソリューションの導入が急速に進んでいます。
眼鏡レンズ市場の主要企業：
● ボシュロム社
● カールツァイスメディテック社
