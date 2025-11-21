遠心分離式細胞採取装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（水平型、垂直型）・分析レポートを発表
2025年11月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「遠心分離式細胞採取装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、遠心分離式細胞採取装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の遠心分離式細胞採取装置市場は2024年に約1億7,500万米ドルと評価され、2031年には約3億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.1％と高水準であり、バイオ医薬品や細胞治療分野の成長が大きな牽引要因となっています。細胞の効率的な分離・収集技術の需要が拡大しており、研究機関から製薬企業まで幅広い分野で導入が進んでいます。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
遠心分離式細胞採取装置は、液体懸濁液中の細胞を遠心力によって分離・回収する実験用機器です。装置は主にローター、サンプルチャンバー、モーター駆動の回転機構で構成されます。細胞を含むサンプルをチャンバー内に設置し、高速回転によって発生する遠心力により、密度の高い細胞は外側に移動し沈殿を形成します。一方、上部には細胞を含まない上澄み液が残るため、効率的に細胞を回収できます。
この技術は、細胞培養や微生物学、バイオメディカル研究などにおいて重要な役割を果たしています。従来の手動操作と比較して、処理精度・速度が向上し、細胞損傷を最小限に抑えることができます。近年では、自動化機能やリアルタイム監視機能を搭載した高性能モデルが増えており、再現性の高い結果を提供できるようになっています。
________________________________________
政策・経済背景と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な規制動向を踏まえ、バイオ機器市場への影響を分析しています。特にバイオ医薬品産業の拡大に伴い、各国で細胞加工・収穫設備に関する安全基準が強化されています。欧米ではGMP（適正製造基準）準拠の製造環境が求められ、アジア諸国でも同様の基準整備が進んでいます。
また、パンデミック後の研究体制強化により、大学・研究機関でのバイオプロセス機器の需要が高まっています。バイオ生産や再生医療研究を支える設備として、遠心分離式細胞採取装置の導入が加速しています。さらに、製薬企業による設備投資の増加と、研究費助成の拡充が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
本市場は、世界的な研究機器メーカーやバイオ技術企業が主導しており、技術革新と品質信頼性が競争力の要となっています。主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Sartorius Stedim Biotech、Eppendorf、Beckman Coulter、GE Healthcare Life Sciences、Pall Corporation、Finesse Solutions、Miltenyi Biotec、Bio-Rad Laboratories、Koch Membrane Systemsなどが含まれます。
Thermo Fisher Scientificは市場最大手として、幅広い研究・製造向け機器を提供しており、高性能遠心分離技術に強みを持ちます。Sartorius Stedim Biotechはバイオ医薬品製造向けの統合ソリューションを展開し、セルプロセス自動化で高評価を得ています。EppendorfやBeckman Coulterは、研究用小型装置に強く、大学・研究機関向けに幅広く採用されています。
