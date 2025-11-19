アニメイト通販「くじメイト」から『ハンドレッドノート』オンラインくじが登場！ 公式ビジュアルをさらにカッコよくデザインした各種景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、メディアミックスプロジェクト『ハンドレッドノート』のオンラインくじが登場！
景品には、キャッチコピーを雑誌風にあしらったアクリルボードや、瞳がキラリと光るクールなホロEYE缶バッジなど様々なグッズをラインアップしました。
作品の魅力がたくさんつまった【『ハンドレッドノート』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334667&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334667&id=bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 雑誌表紙風アクリルボード（全6種から選択可能）/5%
《B賞》 マグカップ（全1種）/5%
《C賞》 ビーズマスコット（全2種からランダム）/15%
《D賞》 アクリルブロックキーホルダー（全18種からランダム）/30%
《E賞》 ホロEYE缶バッジ（全18種からランダム）/45%
＼『ハンドレッドノート』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に【特製ミニカード（全5種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334667&id=bodyimage3】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 雑誌表紙風アクリルボード（全6種から選択可能）
キービジュアルにハウス名やキャッチフレーズをあしらった“雑誌表紙風アクリルボード”です。
本物の雑誌のようなデザインで、お部屋に飾るととってもオシャレ！
・素材：アクリル
・サイズ：約W105mm×H148mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 マグカップ（全1種）
ミスとテリーをデザインした“マグカップ”です。
足跡や鍵のデザインがかわいく、飲み物はもちろん、小物入れとしても使用していただけます。
・素材：陶器製
・サイズ：本体 口径 約82mm/高さ 約96mm
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 ビーズマスコット（全2種からランダム）
ミスとテリーの“ビーズマスコット”です。
手のひらサイズのミスとテリーは、ビーズクッション入りで触り心地抜群！
一緒にお出かけするのもオススメです♪
・素材：ポリエステル、金属
・サイズ：約W60mm×H75mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 アクリルブロックキーホルダー（全18種からランダム）
等身イラストを使用した“アクリルブロックキーホルダー”です。
厚みのあるアクリルブロックなので、立てて飾っても可愛い！
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W50mm×H70mm×D8mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 ホロEYE缶バッジ（全18種からランダム）
瞳と背景がキラリと光る“ホロEYE缶バッジ”です。
モノトーンアレンジした等身イラストにクールな背景を施した、スタイリッシュな缶バッジなので、鞄やポーチなどにつけて楽しんでください…！
・素材：紙、金属、PET
・サイズ：直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
