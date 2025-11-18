オンラインセミナー『利益構造の課題を「見える化」する管理会計』2025年12月11日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『利益構造の課題を「見える化」する管理会計』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「目標数字が社員に伝わらない」「決算書や試算表を上手く活用できていない」「お金の流れが漠然としていてストレスを感じている」という中小企業の経営者・後継者を対象に、試算表を重要な経営情報として役立てる方法を学んでいただく講座です。
経営財務三表は、利益構造がどうなっているのか、どこから資金が生み出され、どこに消えているのかを直感的に捉え、社員との共通言語を育むツールです。
経営財務三表の解説や活用事例を通して、未来を見据えた根拠ある数値目標の作り方をマスターし、社員にも伝わる数字に裏付けされた経営の第一歩を踏み出しましょう。
【開催日】
2025/12/11（木） 13：00～15：00
【講 師】
アタックス税理士法人 税理士
海野 大
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：3,300円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2016
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
