¡Ö¥°¥°¤ë¡×¤«¤é¡Ö¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡É¡×»þÂå¤Ø ¨¡¨¡ ¸¡º÷¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¸À®AI¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»È¤ï¤ìÊý
¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¤¤ÞÀ¸À®AI¤Ë¥·¥Õ¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SEOµ»öºîÀ®¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢±¿±ÄÁ´ÈÌ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Á¤Î¤¹À©ºî¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼¡Ö¤Ï¤Á¤Î¤¹À©ºî¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÀ¸À®AI¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢À¸À®AI¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï11,000¿Í¤Î¤¦¤Á71.2¡ó¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢46.7%¤¬ChatGPT¤äGemini¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤ÙÊª¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¹âÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤â¤½¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÄ´ºº¡ÊÂÐ¾Ý¡§1,101¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤ÙÊª¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸¡º÷¼êÃÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Á¤Î¤¹À©ºî
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§15ºÐÌ¤Ëþ～60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡§11,000¿Í / ËÜÄ´ºº¡§1,101¿Í
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/6/18～2025/6/25
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ô»ú¤Î¹ç·×¤¬100¡ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ººÆâÍÆ·ë²Ì¡Û
¢£°Ê²¼¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¢¨ChatGPT,Google Gemini,Microsoft,Copilot,Claude,Perplexity AI, Meta AI ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡¢n=11,000¡Ë
¡¦Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§7,832¡Ê71.2%¡Ë
¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡§3,168¡Ê28.8%¡Ë
¡¦¹ç·×¡§11,000¡Ê100.0%¡Ë
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ChatGPT¤äGoogle Gemini¡¢Microsoft Copilot¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï71.2¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç28.8¡ó¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡× ¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌó3³ä¤ÎÁØ¤ËÇ§ÃÎ¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Ê²¼¤ÎÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡¢n=7,832¡Ë
¡¦ChatGPT¡§6,738¡Ê86.0%¡Ë
¡¦Google Gemini¡§4,170¡Ê53.2%¡Ë
¡¦Microsoft Copilot¡§2,991¡Ê38.2%¡Ë
¡¦Claude¡§520¡Ê6.6%¡Ë
¡¦Perplexity AI¡§454¡Ê5.8%¡Ë
¡¦Meta AI¡§1,283¡Ê16.4%¡Ë
¡¦Á´¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡§558¡Ê7.1%¡Ë
¡¦¹ç·×¡§7,832¡Ê100.0%¡Ë
¡ÖÀ¸À®AI¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖChatGPT¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï86.0% ¤È¡¢Â¾¤Î¥Äー¥ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç Google Gemini 53.2%¡¢Microsoft Copilot 38.2% ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ChatGPT¤äGemini¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÄ´¤ÙÊª¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡¢n=7,274¡Ë
¡¦¤Ï¤¤¡§3,396¡Ê46.7%¡Ë
¡¦¤¤¤¤¤¨¡§3,878¡Ê53.3%¡Ë
¡¦¹ç·×¡§7,274¡Ê100.0%¡Ë
ChatGPT¤äGoogle Gemini¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÄ´¤ÙÊª¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢46.7%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç53.3%¤Ï¡ÖÄ´¤ÙÊª¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤¬¼ÂºÝ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁØ¤È¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¤Ë¤Þ¤Çº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉáµÚÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ØÄ´¤ÙÊª¡Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ÊÁ°¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢À¸À®AI¤ÇÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÅú¤¨¤ÎÊý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¡ÊChatGPT¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¡ÖÄ´¤Ù¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¤¤ÞÀ¸À®AI¤Ë¥·¥Õ¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÊÁ°¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢À¸À®AI¤ÇÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÅú¤¨¤ÎÊý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¡ÊChatGPT¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¡ÖÄ´¤Ù¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©