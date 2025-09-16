デジタルプラットフォームと自宅トレーニングの普及が、パーソナルフィットネストレーナー産業を牽引し、2035年までに676億9,000万米ドルに達すると予測されています
KDマーケットインサイトは、市場調査サーベイレポート『パーソナルフィットネストレーナー市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次・二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、そして市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
世界のパーソナル・フィットネストレーナー市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に4.6%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに676.9億米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は434.7億ドルでした。
パーソナルフィットネストレーナー市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要事業者および将来展望
市場概要
パーソナルフィットネストレーナー市場は、フィットネス、予防医療、ライフスタイルマネジメントに対する消費者の関心の高まりを背景に、世界のヘルス＆ウェルネス産業の重要な構成要素となっています。パーソナルフィットネストレーナーは、クライアントの目標達成を支援するために、カスタマイズされたトレーニングプラン、栄養指導、マンツーマンのコーチングを提供します。座りがちな生活、ストレス、肥満・糖尿病・心血管疾患といった生活習慣関連の健康問題が増加する中、専門的なフィットネス指導の需要が急増しています。
業界は従来のジムベースのトレーニングを超えて拡大しており、現在ではフィットネススタジオ、企業のウェルネスプログラム、オンラインプラットフォーム、モバイルアプリケーションなど複数のチャネルで展開されています。バーチャルトレーニング、ウェアラブル技術、AI駆動型フィットネスプラットフォームの普及が、パーソナルトレーナーの役割を変革し、より広い顧客層に対して高度にパーソナライズされたサービスを提供できるようになっています。
市場規模とシェア
パーソナルフィットネストレーナー市場は、フィットネスサービス全体の中で重要なシェアを占めています。北米は強いフィットネス文化、高い可処分所得、パーソナルトレーニングサービスの広範な採用により市場をリードしています。ヨーロッパも健康意識の高まりやブティック型フィットネススタジオの拡大により大きな成長を見せています。アジア太平洋地域は都市化の進展、中間層の増加、政府による健康的な生活促進政策を背景に、最も速い成長が見込まれています。
市場には、独立系トレーナー、ブティックスタジオ、世界的なジムチェーンが参入しています。ジムベースのトレーニングが依然として主流である一方で、特にCOVID-19パンデミック後にはリモートフィットネスの採用が加速し、オンラインおよびハイブリッド型のトレーニングモデルが急速にシェアを拡大しています。
成長要因
健康意識の高まり - フィットネスや予防医療への関心の拡大が、パーソナルトレーニングサービスへの投資を後押し。
