ヨーロッパセキュリティスクリーニング市場：2031年までに25億米ドル規模へ成長、CAGR5.8%で拡大する安全保障の未来
ヨーロッパセキュリティスクリーニング市場は、2022年の15.1億米ドルから2031年には25億米ドルへと拡大すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8％で成長が見込まれています。セキュリティスクリーニング技術は、空港や港湾、国境管理だけでなく、政府機関や重要インフラにおける防衛体制の中核を担う存在となっています。ヨーロッパ地域はテロ対策や移民問題に直面しており、セキュリティ強化のための装置導入が急速に進んでいます。
市場の成長要因
テロ対策と国境管理の強化
ヨーロッパは過去10年において複数のテロ事件を経験しており、その教訓から爆発物探知機、金属探知機、X線スキャナーといった高度な検査システムの需要が高まっています。また、シェンゲン協定による自由な移動の裏側で不法入国や密輸の懸念が増しており、国境管理におけるセキュリティスクリーニングの役割が一層重要となっています。
航空・輸送セクターでの需要拡大
航空輸送の回復や物流量の増加に伴い、空港や港湾では安全性を担保するための検査設備が不可欠です。特にヨーロッパは国際的なハブ空港が多数存在し、乗客および貨物のスクリーニング強化が進められています。航空当局や国際民間航空機関（ICAO）の規制も市場成長を後押ししています。
技術革新と製品動向
近年のセキュリティスクリーニング装置は、従来の金属探知機に加えて、AIや機械学習を活用した脅威検知システムへと進化しています。特に以下の技術革新が注目されています。
● AI搭載型スキャナー：不審物の自動検出と誤報率低減を実現。
● バイオメトリクス認証：顔認証や虹彩認証を通じて、入国審査を迅速化。
● 携帯型検査装置：軍事・警察活動における即時対応を可能にする小型・高性能機器。
これらの技術は、公共の安全を確保するだけでなく、検査時間短縮やコスト削減といった運用面での効率化にも寄与しています。
防衛・軍事分野での採用拡大
ヨーロッパ各国はNATO加盟国として防衛体制の強化を進めており、セキュリティスクリーニングシステムは軍事施設や重要インフラの保護に広く活用されています。特にサイバー攻撃やハイブリッド脅威といった新たなリスクの台頭により、物理的な安全とデジタルセキュリティの統合が求められています。軍事演習や国防予算の拡大が、先進的なスクリーニング装置への投資を加速させています。
主要な企業:
● Aware, Inc
● Anviz Global
● Analogic Corporation
● Astrophysics Inc
● L3 Security & Detection Systems
● Magal Security Systems Ltd
● Nuctech Company Limited
● OSI Systems, Inc
● Smiths Detection Inc
● Teledyne ICM
市場課題と制約要因
市場拡大が期待される一方で、いくつかの課題も存在します。装置の導入コストやメンテナンス費用が高額であることは、中小規模の空港や施設にとって負担となっています。また、プライバシー保護に関する法規制が強化されており、特にバイオメトリクス技術の普及には社会的受容性を高める取り組みが必要です。さらに、熟練したオペレーター不足も運用面の課題として浮上しています。
