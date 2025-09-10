日本 釣り用アパレル・用品市場規模、動向および将来展望 2035
KD Market Insightsは、市場調査レポート「日本の釣り用衣料品・用具市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を発刊しました。この調査レポートは、日本の釣り用衣料品・用具市場の2025年から2035年までの市場動向と機会分析に関する調査報告書です。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を駆使して、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、市場参入（GTM）戦略の理解を深めています。
日本のフィッシングアパレルと装備品市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に4.1％のCAGR値を予見し、さらに2035年末までに1億7,580万米ドルの市場規模を生成することが期待されています。2025年の市場規模は1億1,540万米ドル。
日本の釣り用アパレル・用具市場規模、シェア、成長促進要因、セグメンテーション、最新動向
日本のフィッシング・アパレルと用具市場は、生計とレジャーの両方としてのフィッシングという日本の豊かな文化遺産に支えられ、着実に拡大しています。日本は豊かな海洋資源に囲まれた島国であり、漁業は長い間、日本の経済とライフスタイルに欠かせないものでした。
近年では、レクリエーション・フィッシングの人気の高まり、若い世代の参加者の増加、フィッシング・ギアやフィッシング・アパレルの技術的進歩に牽引され、市場は旺盛な需要を示しています。同市場には、ロッド、リール、ライン、ルアー、ネット、防護服、フットウェア、アクセサリーなど、プロおよび趣味の釣り人の安全性、快適性、パフォーマンスを高めるために設計された幅広い製品が含まれています。
市場シェアは、高品質の釣り具で世界的に認知されている日本の老舗メーカーが大部分を占めています。シマノ、ダイワ、がまかつなどのブランドは、国内市場だけでなく国際的な場でも大きな存在感を示しています。これらの企業は、初心者からベテランの釣り愛好家まで幅広い消費者にアピールする、軽量で耐久性があり、性能重視の製品を提供するために絶えず革新を続けています。
さらに、この市場は、専門店、スポーツ用品店、オンライン・プラットフォームなど、日本の強力な小売・流通ネットワークの恩恵を受けており、これによって、さまざまな地域にわたる多様な製品カテゴリーへのアクセスが保証されています。
日本のフィッシング・アパレル・用具市場の成長促進要因には、文化的、環境的、技術的要因の組み合わせが含まれます。レクリエーション・フィッシングは、ストレス解消やアウトドア・レジャーの一形態として、特に都市部では沿岸や内陸のフィッシング・スポットへの週末休暇を求める人々から支持を得ています。スポーツフィッシングや海洋レクリエーションを推進する政府や地域の観光イニシアティブも需要を後押ししています。さらに、高齢化が急速に進む日本では、体に負担の少ない趣味として釣りへの関心が高まっており、フィッシング・アパレルと用具の安定した需要に寄与しています。
先進的なカーボンファイバー製ロッド、デジタル釣り用リール、吸湿発散性アパレル、天候適応性に合わせた保護具などの技術革新は、釣り人がより快適かつ効果的に釣りをすることを可能にし、主要な成長触媒となっています。環境意識の高まりは、環境に優しいアパレルや生分解性釣り糸の導入にもつながり、持続可能性に敏感な消費者の共感を呼んでいます。
