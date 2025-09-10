日本 食品用グラシン紙市場規模、シェア、成長およびメーカー 2035
KD Market Insightsは、市場調査レポート「日本の食品用グラシン紙市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」の販売を開始いたします。この調査レポートは、日本の食品用グラシン紙市場の2025年から2035年までの将来動向と機会分析に関する市場調査報告書です。当調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を駆使して、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、市場参入（GTM）戦略の把握に努めています。
日本の食品用グラシン紙市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に4.7%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに5億2570万米ドルの市場規模を創出する見込みです。2025年の市場規模は1億2,570万ドル。
日本の食品用グラシン紙市場は、持続可能なパッケージングに対する需要の増加、食品の安全性に対する消費者の意識の高まり、環境に優しい代替品に対する政府の支援などを背景に、一貫した成長を遂げています。グラシン紙は滑らかで光沢があり、耐油性と空気・水分バリア性を備えた紙で、ベーカリー製品、菓子、スナック菓子、生鮮食品などの食品の包装材料として好まれています。そのリサイクル性、堆肥化性、汎用性が、日本における複数の食品分野での採用に寄与しています。
市場規模とシェア
日本は先進的な包装産業と高い食品安全基準により、食品用グラシン紙のアジア太平洋地域における重要な市場となっています。
持続可能な包装ソリューションへの嗜好の高まりが、ベーカリー、菓子、調理済み食品包装におけるグラシン紙の市場シェアを拡大しています。
日本の食品ブランドに対応するため、グラシン紙の耐久性、耐湿性、印刷の柔軟性を向上させるべく、地元メーカーや国際的な企業が積極的に技術革新に取り組んでいます。
プラスチックベースの食品ラップから紙ベースの代替品へのシフトが進んでおり、グラシン紙の市場での存在感を高めています。
成長ドライバー
持続可能性の動向： 環境問題への関心の高まりと、リサイクルや環境に優しいソリューションに対する日本の強い関心は、プラスチックから生分解性グラシン紙への移行を加速させています。
食品安全規制： 日本の厳しい食品包装基準により、安全で毒性がなく、衛生基準に適合した素材が推奨されているため、グラシン紙が選ばれています。
ベーカリー＆菓子需要： 日本ではベーカリー製品、スイーツ、菓子の消費量が多く、耐油性包装ソリューションの需要が高まっています。
消費者の意識： 持続可能性の価値観に沿ったクリーンラベル包装に対する消費者の嗜好の高まりが市場拡大の原動力。
技術の進歩： グラシン製造技術の向上により印刷適性と性能が改善され、ブランディングやラベリングに魅力的な素材に。
Eコマースと食品配達： 日本におけるオンラインフードデリバリーや調理済み食品サービスの成長により、機能的で安全、かつ環境に優しいパッケージが求められています。
市場区分
製品タイプ別
グリースプルーフ・グラシン紙： 油脂への耐性が不可欠なベーカリー、ファーストフード、製菓の包装に広く使用。
