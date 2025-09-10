食品添加物、化粧品・パーソナルケア用品の原料、顔料、酵素を取り上げ、『バイオ系特殊化学品』市場を解説した調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年9月10日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「バイオ系特殊化学品 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年9月3日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「バイオ系特殊化学品 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Biomanufacturing Specialty Chemicals 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 325
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/biomanufacturing-specialty-chemicals/1123
本調査レポートでは、食品添加物、化粧品・パーソナルケア用品の原料、顔料、酵素を取り上げながら、バイオ系特殊化学品市場を解説します。世界の生産能力が2026年から2036年にかけて年間44.5万トンから年間70.1万トンに拡大（年平均成長率は4.7%）すると予想される中、この分野における最も包括的な調査となっており、発酵を利用した技術、合成生物学の進歩、規制要因、この移行を方向づける積極的な業界参入企業を詳細に分析しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329204&id=bodyimage1】
「バイオ系特殊化学品 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 発酵生産能力の予測
■ アミノ酸とビタミン
■ 産業やバイオ燃料用酵素
■ 化粧品の有効成分と香料
■ バイオ製造技術トレンド
■ 合成生物学とホワイトバイオテクノロジー
「バイオ系特殊化学品 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 特殊化学品向けバイオものづくりの背景と技術批評
- 各サブセクターの歴史と背景：食品添加物、美容・パーソナルケア、産業用途、バイオエネルギー酵素
- 重要技術概要（微生物発酵、合成生物学、無細胞系など）
- 特殊化学品のトレンドとバイオ製造での各テーマ全体的考察（持続可能性、規制、消費者需要など）
- 各参入企業の徹底的なベンチマーク評価・分析（スタートアップ企業、既存企業、合成生物学企業など）
- 各主要製品分野の市場特徴を徹底解説（セグメントごとの動向や成長阻害要因を紹介）
- 食品添加物の状況に関する批評（アミノ酸、ビタミン、多価不飽和脂肪酸、機能性化合物など）
- 化粧品・パーソナルケア分野の批評（ヒアルロン酸、遺伝子組み換えコラーゲン、バニリン、ヌートカトン、新規生物活性物質など）
- 産業・バイオエネルギー用酵素の批評（洗剤、繊維、紙・パルプ、皮革、バイオ燃料、脱炭素化での役割など）
- 発酵により生産される顔料やその他ニッチ分子の批評（スケーラビリティや性能上の利点を中心に）
- 市場徹底分析（需要の促進要因、規制状況、技術成熟度（TRL）など）
- バイオ系特殊化学品の参入企業批評（地域・用途別）
- 主各要セグメント市場予測 2026年-2036年（詳細ナラティブ、制約、手法など）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/biomanufacturing-specialty-chemicals/1123
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ