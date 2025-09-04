レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本送金市場はデジタル越境送金により急拡大が見込まれ、金融包摂の進展に伴い2033年までに31億米ドルに達する見通し
日本送金市場は2024年に21億2000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.296％で拡大し、2033年までに31億米ドルに達すると予測されている。送金とは、広義には外国籍の個人による電子決済手段、為替手形、小切手などを用いた国際的な資金移動を指す。近年、業界ではデジタルソリューションへの移行が顕著であり、サービス提供者は顧客向けの迅速性、利便性、アクセシビリティを重視している。この移行は、日本における金融技術導入の広範な潮流と、安全で効率的かつ費用対効果の高い送金手段への需要増加を反映している。
市場のダイナミクス
日本における外国人人口の増加
日本送金市場の主要なドライバーは、急速に増加している外国人人口です。 2021年現在、法務省の公式データによると、外国人居住者人口は約290万人で、前年比5.3%の増加となっています。 この人口統計学的傾向は、外国人労働者が家族を支援し、財政的義務を管理するために母国に定期的に資金を送るため、送金サービスの需要が高まってい 連合などの組織は、これらの労働者のためのより良いサービスと保護を提唱し、間接的に送金活動に影響を与えています。 外国人人口の増加により、金融機関は低コストの送金、多言語サポート、モバイル送金プラットフォームなどのカスタマイズされたサービスを開発し、予測期間中の日本の市場の成長をさらに促進しています。
市場拡大に影響を与える規制上の課題
強い成長見通しにもかかわらず、日本送金市場は、マネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐために設計された厳格な規制監督に直面しています。 これらの規制への準拠は、特に厳しい基準を満たすのに苦労する可能性のある小規模なサービスプロバイダーにとっては、複雑で高価な場合があります。 これらの課題は、運用コストの増加、トランザクション処理時間の短縮、およびエンドユーザーの送金手数料の増加につながる可能性があります。 したがって、これらの規制上の制約は、急速な市場拡大の抑制として機能し、プロバイダーはサービス品質を維持しながら、業務効率とコンプライアンスのバ
二国間貿易協定からの新たな機会
二国間貿易協定の拡大は、日本の送金市場にとって注目すべき機会です。 ベトナムやインドネシアなどの国との協定は、労働移動や技能交流を奨励し、より高い送金フローのための条件を作り出します。 日本貿易振興機構によると、これらの協定は、相手国の国民の海外雇用の増加を促進し、直接アウトバウンド送金の量を増加させている。 経済協力が強化され、国境を越えた雇用機会が拡大するにつれて、信頼性が高くアクセスしやすい送金サービスの需要が増加し、予測期間中に日本の市場プレーヤーにとって重要な成長経路を提供すると予想されます。
主要企業のリスト：
● KEYENCE
● Yokogawa
● Advantest
● Shionogi
● Citizen Watch
● Hi-Lex
● HORIBA
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別：海外送金優位性
日本の送金環境の中では、見通し期間中に外向きの送金セグメントが支配的になると予想されます。 このセグメントは、主にフィリピン、中国、ブラジル、インドネシアなどの国からの出稼ぎ労働者によって駆動され、家族を支援するために日常的に資金を送 個人的な財務管理および家族支援システムの一環として、海外送金に依存することにより、このセグメントの継続的な成長が保証されます。 日本の送金エコシステムにおける海外送金の重要性を反映して、低コストで信頼性が高く、タイムリーなサービスを提供するプロバイダーは、大きな市場シェアを獲得することが期待されています。
