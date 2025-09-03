日本断熱ボトル市場は環境に優しく高性能な保温ボトルや革新的なデザインに対する消費者需要高まりを背景に2033年までに17億8770万米ドルに達すると予測されている

日本断熱ボトル市場は環境に優しく高性能な保温ボトルや革新的なデザインに対する消費者需要高まりを背景に2033年までに17億8770万米ドルに達すると予測されている