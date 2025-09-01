パーソナルトレーナー市場の成長、需要、シェア、動向、機会、インサイト分析（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、新たな調査結果を発表し、世界のパーソナルトレーナー市場が今後堅調に成長し、2035年には676億9,000万米ドルに達すると予測しています。市場は2025年から2035年まで、年平均成長率（CAGR）4.6％で拡大する見込みです。2024年の市場規模は434億7,000万米ドルで、世界的にパーソナライズされた健康、ウェルネス、フィットネスソリューションの重要性が高まっていることを反映しています。
市場概要
パーソナルトレーナーは、個人またはグループに対して、カスタマイズされたフィットネスプログラム、筋力トレーニング、体重管理、ウェルネスルーチンを指導・支援します。各クライアントの健康状態や身体的制限を評価した上で、効果的で個別化されたプランを作成します。市場成長の背景には、健康・フィットネス意識の高まり、自宅やオンラインでのトレーニング需要、自然環境を活用したセッション、個別食事プランの人気があります。
市場成長の主要要因
デジタルトランスフォーメーション
デジタルプラットフォーム、オンラインセッション、AI搭載トレーニング機器の導入により、市場は大きく成長しています。モバイルアプリ、オンラインクラス、リモートコーチングは特にCOVID-19パンデミック以降急速に普及しました。InstagramやYouTubeなどのソーシャルメディアは、トレーナーが個別指導やグループトレーニングを世界中に提供できる手段となり、手頃な価格でサービスを提供できるようになっています。
高齢化人口とウェルネスプログラム
世界的な高齢人口の増加は大きな成長要因であり、特に日本では65歳以上が人口の30％以上を占めるため、モビリティ、筋力、健康全般に特化したトレーナーの需要が高まっています。また、雇用主や政府もウェルネスプログラムへの投資を拡大しており、企業内トレーニングやオンライントレーニングの形でパーソナルトレーナーと連携しています。
市場制約
パーソナルトレーナー市場における大きな課題の一つは規制遵守です。トレーナーは関連機関からの認証を取得し、厚生省などが定める厳格な基準に従う必要があります。これらの要件を満たすには費用と時間がかかるため、新規参入者や個人トレーナーにとって障壁となる可能性があります。
地域別市場動向
北米：パーソナライズされたAI搭載トレーニングの高需要により市場をリード。スマートフォンやオンラインプラットフォームの普及によりサービスが利用しやすく、米国とカナダが先行。
欧州：身体的・精神的ウェルネスを重視した環境に優しい持続可能なフィットネスソリューションに注目。UK、ドイツ、フランスでパーソナライズジムの人気が上昇。
アジア太平洋：中間層の増加、可処分所得の上昇、スマートフォンやウェアラブルデバイスの普及により強い成長。中国、インド、日本でフィットネスアプリやオンライントレーニングが特に人気。
ラテンアメリカ・中東・アフリカ：手頃なフィットネスサービスの需要増と、インフルエンサー主導のオンラインコンテンツ拡大により成長。特にブラジル、サウジアラビア、UAEで顕著。
市場セグメンテーション
世界のパーソナルトレーナー市場は、活動内容（運動指導、デモンストレーション、食事指導、フィットネス相談）、提供手段（オンライン、対面）、エンドユーザー（フィットネス・ウェルネス、医療・ヘルスケア、エンターテインメント、産業・防衛、その他）、地域別に分類されます。
競合状況
市場の主要プレイヤーには、Jillian Michaels、Tony Horton、Kayla Itsines、Shaun T、Chris Freytag、Tracy Anderson、Jeanette Jenkins、Gunnar Peterson、Harley Pasternak、Joe Wicks、Alexia Clark、Michelle Lewin、Simeon Panda、Emily Skye、Mark Laurenなどが挙げられます。これらのトレーナーや企業は、新技術やパートナーシップを活用して、サービス提供範囲の拡大と付加価値向上に取り組んでいます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
