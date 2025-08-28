NCT DREAM 5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGo Back To The Future¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò 2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê¹ñÆâ½é³«ºÅ
Galaxy AI¡ßNCT DREAMºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½ Galaxy Harajuku¤ÇNCT DREAM 5th¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÖGo Back To The Future¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò 2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê¹ñÆâ½é³«ºÅ ～Samsung GalaxyºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡ªÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏSamsung Galaxy¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥«¥á¥é¡¢AIµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿ºÇ¿·ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7 l Z Flip7¡×¤ò2025Ç¯8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ¿·Galaxy AI¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¡¢Galaxy AI¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖNCT DREAM¡×¤Î5ËçÌÜ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGo Back To The Future¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎSamsung Galaxy¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÖGalaxy Harajuku¡×¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖGo Back To The Future¡×NCT DREAM in Galaxy Harajuku¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸À®AIÊÔ½¸¡×¤Ê¤É¤ÎGalaxy AIÂÎ¸³¤Ç¹¹¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×¤Ç¤â°ìÉô¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 ～ 19:00
²ñ¾ì¡§Galaxy Harajuku 6F¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£±ÃúÌÜ£¸－£¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡Galaxy Studio Osaka¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ3-8-9 ¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤ 1F¡Ë
¢£¡ÖGo Back To The Future¡×NCT DREAM in Galaxy Harajuku³µÍ×
¡ÖGo Back To The Future¡×NCT DREAM in Galaxy Harajuku¤Ç¤Ï¡¢Samsung Galaxy¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7 l Z Flip7¡×¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡ÖGo Back To The Future¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëGalaxy Harajuku¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ì¤ÇNCT DREAM¤ÎCD¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Samsung Galaxy¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖGo Back To The Future¡×¤ÎÀ¤³¦¾ÜºÙ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹
¡ÖGo Back To The Future¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¡¢NCT DREAM¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È°ì½ï¤ËSamsung GalaxyÀ½ÉÊ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥£ーÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦MV¡õÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸Êü±Ç
Âç²èÌÌLED¤ÇMV¤ÈNCT DREAM¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊü±Ç¤·¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É
NCT DREAM¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉÕäµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¥Üー¥É¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏGalaxy Harajuku¤«¤é¸åÆü¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¡ÖGo Back To The Future¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Galaxy AI¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ë²Ú¤ÊÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Samsung GalaxyÀ½ÉÊ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥×¥êー¥È¡õSNSÅê¹Æ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä
Âè£±ÃÆ¡§9/1¡Ê·î¡Ë～ 9/19¡Ê¶â¡Ë¡¡
Âè£²ÃÆ¡§9/20¡ÊÅÚ¡Ë～ 10/9¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Galaxy Studio Osaka¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¸ÂÄê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¾ò·ïÃ£À®¤ÇNCT DREAMÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä
9/1¡Ê·î¡Ë～ 10/9¡ÊÌÚ¡Ë
¡ã¾ò·ï¡ä
①Galaxy Harajuku¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ÎSamsung GalaxyÀ½ÉÊ¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥×¥êー¥È¡õSNSÅê¹Æ
②Samsung GalaxyºÇ¿·OSÌµÎÁÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¡ÖTry Galaxy¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡ä
ÅöÁªÈÖ¹æ¤Ï10/20¡Ê·î¡Ë¤Ë²¼µSamsung¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/
https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/
¢¨ÃêÁª·ô¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÅöÁªÈ¯É½»þ¤ËÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Galaxy Studio Osaka¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Samsung¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-contact-us-about-galaxy-products/
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ìÆâCD¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆNCT DREAM¤ÎCD¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎCD1Ëç¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢Galaxy Harajuku¸ÂÄê¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É(Á´£·¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NCT DREAM The 5th Album¡ÖGo Back To The Future¡×¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø±þÊç¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤â1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡https://nct-jp.net/news/detail.php?id=1127430
¢¨Galaxy Harajuku¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Galaxy Studio Osaka¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤«¤éÆÃÀßÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤Î¤ß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÇÛÁ÷¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢1²ñ·×¤´¤È¤Ë800±ß¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãCDÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
https://avex.com/jp/ja/contact/product/
¢£NCT DREAM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã³èÆ°¥°¥ëー¥×¡¢¥á¥ó¥Ðー¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¡ä¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥× ¡ÈNCT¡É¡£
¥Þー¥¯¡¢¥í¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¸¥§¥Î¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢¥¸¥§¥ß¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¥í¡¢¥Á¥½¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖNCT DREAM¡×¤Ï¡¢NCT¤ÎÃæ¤ÎÅö»þ10Âå(2016Ç¯¥Ç¥Ó¥åーÅö»þÊ¿¶ÑÇ¯Îð15.6ºÐ)¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¡£
2016Ç¯ Digital Single ¡ÖChewing Gum¡×¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ßºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë²»³Ú¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë10Âå¤Î»Ñ¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤ÈÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡Ö±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯È¯Çä¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHot Sauce¡×¡¢2022Ç¯È¯Çä¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGlitch Mode¡×¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¡¢2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGo Back To The Future¡×¤â¥¢¥¸¥¢³Æ¼ï¥Á¥ãー¥È1°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥ïー¤È¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤è¤ê¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ª¤è¤Óµþ¥»¥é¥Éー¥àÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´°Çä ¤µ¤»¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBest Friend Ever¡Ù¤ÇÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£
¸½ºß¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢11·î¤è¤ê¡Ö2025 NCT DREAM TOUR
NCT¸ø¼°HP¡§ https://nct-jp.net/
¢£¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×»ÜÀß³µÍ×
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/
¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/
¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡ÃZ Flip7¡×¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?smartphones
¡ÖTry Galaxy¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/explore/hint/try-galaxy/
