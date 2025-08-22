大規模マンションでの自動配送ロボットを活用した実証を8月22日（金）から開始

大規模マンションでの新たなラストマイルモデルの構築に向け、

自動配送ロボットを活用した実証を8月22日（金）から開始

マンション居住者のさらなる受け取り利便性の向上を実現し、ドライバーの業務負荷軽減に寄与

ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）と建屋フロア間自律走行ロボットを開発する株式会社WATT（ワット）（本社：大韓民国、代表取締役社長：崔 宰源、以下：WATT）は、2025年8月22 日（金）から、大規模マンションでの新たなラストマイルモデルの構築に向け、自動配送ロボットを活用した実証実験（以下：本実証）を開始します。

■ 本実証の概要

1．実証内容

（1）大規模マンション特有の環境で、自動配送ロボットの運用性能（正確性や生産性）や障害物回避など動作機能の検証

（2）自動配送ロボットがもたらす利便性、住民の満足度、運用コストなど大規模マンションでの導入効果の検証

2．実証の流れ

（1）常駐スタッフがスマート宅配ボックスに荷物を格納する

（2）スマート宅配ボックスに荷物のサイズと送り状に記載されたお届け先情報を読み取らせる

（3）居住者の方は、通知メールに記載のURLから受け取り方法や受け取り日時・時間帯を指定する

（4）スマート宅配ボックスが、自動配送ロボットに配送を指示する。自動配送ロボットは、スマート宅配ボックスに移動し、荷物を受け取る

（5）自動配送ロボットは、ロボットアームでオートロックの解錠やエレベーター操作を行い、配達先へ移動する

（6）自動配送ロボットは、指定された配達先に到着したら、受取人となる居住者の方に到着のお知らせと開錠用パスワードをメールで通知する。対面での受け取りを希望した場合は、チャイムを鳴らす

（7）居住者は、待機している自動配送ロボットの液晶画面にメールで通知された開錠用パスワードを入力し、自動配送ロボットのドアが開いたら荷物を取り出す。非対面での受け取りを希望した場合は、自動配送ロボットが玄関ドア前に置き配する



3．実証場所・期間

※ 事前に許可を得ている居住者が対象

※ 実証場所の提供にあたっての協力 ：野村不動産グループ、一般社団法人MEGURO MARC

4．使用機材

■ 背景・目的

都市部や再開発エリアでは、1,000戸を超える大規模マンションが増加しています※。マンション規模の拡大に伴い、居住者の荷物の受け取りニーズも多様化しています。

両社は本実証を通じて、大規模マンション特有の環境下での配送ニーズや、24時間稼働できる自動配送ロボットがもたらす新たな利便性などを検証します。2026年中の実用化に向けて、実証地域の拡大や、他の宅配事業者や他業界の荷物の配送にも対応する予定です。





※ 株式会社不動産経済研究所：「超高層マンション動向 ２０２５」

URL：https://www.fudousankeizai.co.jp/share/mansion/629/mdn20250522.pdf

【参考】

＜国土交通省：多様な受取方法等の普及促進実証事業費補助金について＞

「多様な受取方法等の普及促進実証事業費補助金」の補助対象事業者にヤマト運輸が採択（2025年8月5日）

URL：https://takuhai-poc.jp/

＜株式会社WATTについて＞

設立：2020年3月

本社所在地：大韓民国ソウル市松坡区石村湖路18ギル11-5

代表取締役：崔 宰源（チェ・ジェウォン）

事業内容：建屋フロア間自律走行ロボットを基盤とした建物内物流配送ソリューションの開発

会社ホームページURL：https://wattrobotics.co/

＜実証場所について＞

①プラウド新浦安パームコート

大規模マンションであるプラウド新浦安パームコートは、

敷地が広く住戸までの配送距離が長いため、自動配送ロボットによるラストマイルの効率化に適した環境です。

住所：千葉県浦安市高洲8-1

竣工：2011年1月

総戸数：550戸（分譲型）

規模：地上14階





②プラウドタワー目黒MARC

オフィス・賃貸住宅・分譲住宅の 3 棟からなる複合開発MEGURO MARCの街区内のタワーマンションで、1・2Fには、街区及びその

周辺のエリアマネジメントを行う「一般社団法人MEGURO MARC」

の活動拠点があります。



住所：東京都品川区西五反田3-3-2

竣工：2023年10月

総戸数：301戸（分譲型）

規模：地上32階/地下1階

【お問い合わせ先】

＜法人の方＞

ヤマト運輸株式会社 宅急便部 エリアマネジメント推進課

MAIL：kannailogi@kuronekoyamato.co.jp