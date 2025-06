機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) POP-UP in MAGNET by SHIBUYA109　7月4日(金)よりスタート！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、2025年8月に「MAGNET by SHIBUYA109」に「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」がオープンすることを記念し、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の関連商品が多数そろう「機動戦士Gundam GQuuuuuuX POP-UP in MAGNET by SHIBUYA109」を2025年7月4日(金)から7月27日(日)まで開催します。

イベント公式サイト:https://event.bandainamco-am.co.jp/other/gquuuuuux-shibuya/

◆グッズ販売

バンダイナムコグループ各社が展開している『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の関連商品を販売します。

・商品一例

【左】

HG 1/144 GQuuuuuuX

価格:2,200円HG

【右】

1/144 赤いガンダム

価格:2,750円

Figuarts mini

アマテ・ユズリハ (マチュ) /

ニャアン / シュウジ・イトウ

価格:3,520円

FW GUNDAM CONVERGE ♯27 (全6種)

価格:693円

機動戦士Gundam GQuuuuuuX ビッグアクリルスタンド

アマテ・ユズリハ(マチュ)/ ニャアン /

シュウジ・イトウ / シャリア・ブル

価格:2,750円

機動戦士Gundam GQuuuuuuX

エコバッグ ポメラニアンズ

価格:3,080円

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

キャラクターTシャツ

ブラック(M・L) ホワイト(M・L)

価格:5,170円

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

キャラクタータオル 横 / 縦

価格:3,300円

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

キャラクターマグカップ

価格:1,980円

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

キャラクターサコッシュ

価格:3,520円

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

アクリルキーホルダー(全7種)

価格:1,650円

缶バッジコレクション

機動戦士Gundam GQuuuuuuX (全9種)

価格:495円

ステッカー

機動戦士Gundam GQuuuuuuX (全9種)

価格:440円

【上段】

Chibiぬいおすわりマスコット

アマテ・ユズリハ(マチュ) / ニャアン /

シュウジ・イトウ

価格:2,200円

【下段】

ぷりぬいマスコット

少尉ストラップ/ハロ/コンチ

価格:1,760円

MAVアクリルスタンド(全17種)

価格:1,300円

◆会場限定購入特典

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX POP-UP in MAGNET by SHIBUYA109」にて2,000円(税込)以上お買い上げの方に、POP-UP限定ビジュアルを使用したステッカーをプレゼントします。

・配布期間

2025年7月4日(金)~7月27日(日)

※特典はなくなり次第終了です。

※1会計につき1枚お渡しします。

※レシート合算はできません。

◆MAGNET by SHIBUYA109とコラボレーション

「MAGNET by SHIBUYA109」の館内外各所に『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の世界観を表現した装飾を掲出します。

・期間

2025年7月14日(月)~7月27日(日)

※一部期間が異なるものがあります。

※画像はイメージです。

◆館内ノベルティキャンペーン

「MAGNET by SHIBUYA109」館内の対象店舗にて、1会計2,000円(税込)以上お買い上げのご希望者様に、先着で各種ビジュアルを使用したイベントオリジナルステッカー3種からランダムで1枚プレゼントします。

・配布期間

2025年7月14日(月)~7月27日(日)

※特典はなくなり次第終了です。

※1会計につき1枚お渡しします。

※レシート合算はできません。

※オリジナルステッカー(全3種)をランダムで1枚のお渡しです。

※店舗によってステッカーの在庫状況は異なります。

※「機動戦士Gundam GQuuuuuuX POP-UP in MAGNET by SHIBUYA109」と一部店舗は対象外です。

◆「機動戦士Gundam GQuuuuuuX POP-UP in MAGNET by SHIBUYA109」開催情報

開催場所:MAGNET by SHIBUYA109 館内イベントスペース【A-MEC(アメーク)】

住 所:東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F

開催期間:2025年7月4日(金)~7月27日(日)

営業時間:10:00~21:00

入場料 :無料

特設サイト:https://event.bandainamco-am.co.jp/other/gquuuuuux-shibuya/

◆最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とは

宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。

エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、GQuuuuuuX(ジークアクス)を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。

同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。

そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。

作品公式サイト:https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/

作品公式X(旧Twitter):https://x.com/G_GQuuuuuuX

◆バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとして、さまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

8月オープン予定の「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」は、4月18日(金)にオープンした“仙台”、4月24日(木)にオープンした“名古屋”に続く国内12施設目の「バンダイナムコ Cross Store」です。約150坪のフロアには、オフィシャルショップ約10店舗のほか、イベントエリア、アミューズメントエリアが広がり、渋谷の街を訪れる多様な顧客のニーズに応えるトレンドアイテムやキャラクターグッズを取りそろえます。

◆「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」施設概要

名称:バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店

所在地:東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 B1F

<出店オフィシャルショップ> 五十音順

一番くじ公式ショップ、30 MINUTES LABEL ZONE、さんすたーぶんぐのおみせ、shopぬい、たまごっちのおみせ、TAMASHII NATIONS、BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP、ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ、MegaHouse Official Store ほか

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず下記コピーライト表記の記載をお願いします。

(C)創通・サンライズ

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Experience Inc.