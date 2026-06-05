俳優の上川隆也さん（61）が、2年ぶりに再演される主演舞台『罠』のプレスコール&囲み取材に登場。記者たちを笑わせる一幕がありました。

主演舞台の再演に、上川さんは「とんでもないスピードで再演が決まった作品。そうしたオファーをいただけたことを、心からありがたいと思いました」と明かしました。



舞台『罠』は、新婚女性の行方不明事件をきっかけに、6人の男女によるだまし合いや駆け引きが繰り広げられるサスペンス劇です。

物語の鍵を握る、カンタン警部を演じる上川さん。シリアスな作品であることから、報道陣の写真撮影の時間で、記者から「笑顔いただいてもいいですか？」の問いかけに、上川さんが「そういうお芝居じゃないのでごめんなさい」と答え、笑いを誘う場面もありました。

さらに舞台のタイトルにちなみ、これまで「罠」にかかったことがあるかという質問が飛び出すと、「幸いそういうこともなく、波風のない人生を送っております。ありがとうございます」と答え、「ここで発表できるような罠や、そうしたものがあったら、他の媒体で取り上げられていると思いますので」と話し、笑いが起こりました。

（6月5日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）