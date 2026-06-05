タレントの長嶋一茂が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。球界のスーパースターの息子との再会を振り返る一幕があった。

この日の冒頭のトークで東京・六本木のカラオケ店で女性同伴のところに偶然、共演の高嶋ちさ子と遭遇してしまったことを暴露された一茂。高嶋と、その女性をはさんだ３ショット写真も披露され、進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「真ん中の女性は？」と聞かれると「内緒です。この女性が誰かは内緒」と、おとぼけ。

「ビックリしたのが（写真の）俺の右側にいる方（女性）とカラオケルームにいたわけ。キャッシャーの所にいったら『なんか聞いたことがある声だな』と思ったら（高嶋が自分に向かって）『はい、ど〜も〜』みたいな。俺、ベロベロだったんだけど、パッと振り向いたら、ちさ子ちゃんと亜希ちゃんと息子の正吾がいて」と高嶋、さらには高嶋の友人の清原和博さんの元妻でタレントの亜希、長男で慶大野球部で活躍した清原正吾さんの３人と偶然、遭遇したことを明かした。

「俺の中ですごくうれしかったのは、亜希ちゃんの息子の正吾とすっげー久しぶりに会ったの」と振り返ると「彼がまだ４歳ぐらいの時、ウチに来て。ウチの次女の方の娘に一番最初にキスしたのが正吾だったの」と秘話も明かした。

「ファーストキスを正吾が一番最初にして。俺、そのことを聞いたの。この時に」と久々に再会のカラオケの席で正吾さんに“直撃”したことを明かすと「そしたら、正吾、まだ覚えてたよ、その時のことを。４歳か５歳の時にウチの娘にキスしたのをまだ覚えてた、正吾が。それがすごくうれしくて…。正吾はこんなにデカくなっちゃってさ」と見上げる身振りとともに振り返っていた。