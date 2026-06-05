来週、習近平国家主席が北朝鮮を公式訪問すると、中国が発表しました。習主席の訪問は7年ぶりとなります。中国側の思惑はどこにあるのでしょうか。

■前回は2019年に訪問 金総書記は去年、北京訪問

5日、中国国営メディアが速報で報じたのが…

中国国営メディア

「金正恩総書記の招待を受け、習近平国家主席は、6月8日から9日に北朝鮮を国賓として訪問します」

来週、習近平国家主席が北朝鮮を訪問するというのです。

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北朝鮮・金正恩総書記が中国・北京を訪れたのが去年9月。

習近平国家主席

「（会えて）うれしい。しばらく会えていなかった」

金正恩総書記

「6年ぶりですね」

1年もたたずして、今度は習主席が北朝鮮に向かいます。習主席が北朝鮮を訪問するのは2019年6月以来7年ぶりのことです。

前回は、妻とともに北朝鮮の空港に降り立った習主席。金総書記は満面の笑みで出迎えていました。

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2人は移動の際、多くの白バイに囲まれ車から手を振っていました。

北朝鮮市民からも熱烈な歓迎。式典では、習主席が子どもとふれあう場面もありました。

■習主席の狙い“大きく2つ”

5日、中国外務省は習主席の北朝鮮訪問について…

中国外務省報道官

「今回の訪問を契機として、中朝関係を時代に即して前進させ、さらなる発展を遂げ、地域と世界の平和と安定、発展と繁栄により一層、貢献していきます」

4月には王毅外相が北朝鮮を訪れ、金総書記と会談するなど今年に入り、中国と北朝鮮の往来が活発になっています。習主席の狙いは大きく2つあるとみられています。

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NNN中国総局 長谷川裕記者

「先月習主席は北京を訪れたトランプ大統領と首脳会談をしたばかり。朝鮮半島情勢についても、話し合われたことが分かっている。習主席はトランプ大統領と何を話したかなど、金正恩総書記に伝えるとみられる」

米中首脳会談の内容を金総書記に直接伝えること。そしてもう1つが、ロシアと北朝鮮の関係が深まるなか、中国の存在感を改めて誇示するものとみられます。

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NNN中国総局 長谷川裕記者

「ここ最近、北朝鮮はロシアとの関係を深めてきましたが、習主席としては、『本当の後ろ盾は中国だ』と、存在感や影響力を国際社会に示す狙いもあると思います」

習主席の訪朝について韓国は「中朝間の交流が、朝鮮半島の平和と安定に寄与する方向で進むことを希望する」としています。

また、日本政府は、「中国および北朝鮮を巡る情勢について引き続き、情報の収集、分析を行い、北朝鮮の核弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めていく」としています。