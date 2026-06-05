アメリカの下院外交委員会で、ある映像が紹介された。

【映像】目を閉じ微動だにしないトランプ大統領（動画あり）

映像に映っているのは、メディアに向け発言するルビオ国務長官と、その横で目を閉じ微動だにしないトランプ大統領。民主党の議員が追及したのが、大統領の居眠り疑惑だ。

「それは嘘だ。彼が眠っているところを見たことがない。それどころか、彼は全く眠らない。それが大きな問題で、午前2時や午前5時に電話してきたりするんだ」（ルビオ国務長官）

ルビオ氏は、トランプ大統領が眠っているところを見たことがないと反論。これに対しテッド・リュー議員は、続いての映像を紹介。

続いて映し出されたのは、またしてもルビオ氏の横で目を瞑る大統領の映像。ルビオ氏は語気を強め否定するが…。

「また嘘を？」民主党の議員が次々と映像を流し追及

「また嘘をついているのですか？ 議会に対して一貫して嘘をついている。ルビオ長官は議会に対して嘘をついている」（民主党のテッド・リュー下院議員）

この後も次々と映像を流し、トランプ大統領の健康問題などについて追及する議員と、真っ向から反論するルビオ国務長官。日本でたびたび話題となる居眠り疑惑がアメリカでも議論のテーマになっているという。なんとも親近感の湧くやり取りであった。（『ABEMA NEWS』より）