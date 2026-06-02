沖縄県と鹿児島県の対象地域で、「JAPANローミング（フルローミング方式）」が提供されている。台風6号の影響で、携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらくなっているため。

端末のアンテナピクトに「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されている場合、緊急通報を含む音声通話や、データ通信（送受信最大300kbps）、SMSが利用できる。

Android端末でデータ通信を利用するには「データローミング」の設定をオンにする必要がある。また、ピクトが表示されていても通信ができない場合は、ネットワーク設定を「手動選択」に切り替え、一覧から「JPN-ROAM D」「JPN-ROAM K」「JPN-ROAM S」「JPN-ROAM R」と、自身の契約キャリア以外のいずれかを選択することで改善する場合がある。

対象地域は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルでそれぞれ異なる。本稿執筆時点の各社の影響範囲は次の通り。

NTTドコモ沖縄県：うるま市、国頭郡（国頭村・大宜味村・今帰仁村・本部町）の一部の地域鹿児島県：奄美市、西之表市、大島郡（瀬戸内町・知名町）の一部の地域 KDDI（au）鹿児島県：奄美市、大島郡（徳之島町、瀬戸内町、知名町） ソフトバンク沖縄県：名護市、国頭郡（国頭村、大宜味村、東村）、島尻郡伊平屋村鹿児島県：奄美市、鹿児島郡十島村、大島郡（龍郷町、喜界町） 楽天モバイル沖縄県：名護市、うるま市、南城市、国頭郡（国頭村、宜野座村）鹿児島県：大島郡（瀬戸内町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、知名町）