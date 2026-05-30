「驚異的！700億ウォンのスーパースター」２年で16倍、世界15位！飛ぶ鳥を落としまくる森保J戦士に韓国震撼「プレミアの関心が爆発」
その勢いは留まることを知らない。
世界的な移籍情報サイト『Transfermarkt』が、ブンデスリーガに所属する一部選手の市場価値を改定。マインツ２年目もフル稼働し、圧倒的な存在感を示した佐野海舟は、2500万ユーロ（約46億円）から4000万ユーロ（約74億円）へ大幅アップした。
3000万ユーロの久保建英を大きく上回り、日本人選手１位、そしてアジア人トップに立った。歴代日本人選手の中では、久保の6000万ユーロ、三笘薫の5000万ユーロに続く３番目だ。
この結果に韓国メディアも鋭く反応した。『Sports Chosun』は「ソン・フンミン＋キム・ミンジェが順位を下げ、アジア１位に再び日本人...700億ウォンのスーパースター誕生。プレミアリーグの関心が爆発」と題した記事を掲載。自国のスターの上を行く、25歳の日本代表MFについて、次のように伝えた。
「マインツの決断は卓越していた。移籍金は250万ユーロに過ぎなかったが、カイシュウはすぐさま完全な中心選手に定着した。豊富を運動量で中盤を支配する典型的な守備的MFとして、チームの戦術に大きな影響を与えている。マインツ加入時に250万ユーロだった市場価値は、約２年で16倍に跳ね上がった。驚異的な上昇ぶりだ。世界の守備的MFの中で15番目に高い」
同メディアはまた、佐野の去就に着目。「プレミアリーグ勢が獲得を望んでいる噂もあり、ブレントフォードやブライトンへの移籍説が浮上している。北中米ワールドカップでしっかりと実力を示せれば、記録的な移籍金になるかもしれない」とも綴った。
ステップアップの可能性は極めて高い。ワールドカップもあるこの夏、飛ぶ鳥を落としまくる森保ジャパン戦士から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
世界的な移籍情報サイト『Transfermarkt』が、ブンデスリーガに所属する一部選手の市場価値を改定。マインツ２年目もフル稼働し、圧倒的な存在感を示した佐野海舟は、2500万ユーロ（約46億円）から4000万ユーロ（約74億円）へ大幅アップした。
3000万ユーロの久保建英を大きく上回り、日本人選手１位、そしてアジア人トップに立った。歴代日本人選手の中では、久保の6000万ユーロ、三笘薫の5000万ユーロに続く３番目だ。
「マインツの決断は卓越していた。移籍金は250万ユーロに過ぎなかったが、カイシュウはすぐさま完全な中心選手に定着した。豊富を運動量で中盤を支配する典型的な守備的MFとして、チームの戦術に大きな影響を与えている。マインツ加入時に250万ユーロだった市場価値は、約２年で16倍に跳ね上がった。驚異的な上昇ぶりだ。世界の守備的MFの中で15番目に高い」
同メディアはまた、佐野の去就に着目。「プレミアリーグ勢が獲得を望んでいる噂もあり、ブレントフォードやブライトンへの移籍説が浮上している。北中米ワールドカップでしっかりと実力を示せれば、記録的な移籍金になるかもしれない」とも綴った。
ステップアップの可能性は極めて高い。ワールドカップもあるこの夏、飛ぶ鳥を落としまくる森保ジャパン戦士から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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