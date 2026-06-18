MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。6月16日（火）に放送された同番組の3時間スペシャルでは、高嶋ちさ子のルーツが徹底的にひも解かれていった。スタジオにはゲストとして、ちさ子の父で音楽プロデューサーの郄嶋弘之が登場。92歳とは思えない声量とパワフルなトークでスタジオを圧