◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）相手DeNAは野球草創期を思わせる襟付きユニホームを着用していた。「ベースボール記念日」に合わせ、歴史の継承をテーマとしている。1846年6月19日、米ニュージャージー州ホーボーケンで公式な記録として残る最初の野球試合が行われた。ルールを体系化した（とされる）アレキサンダー・カートライトは「近代野球の父」と呼ばれた。ただ、このルール策定は近年の研究で疑