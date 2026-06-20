ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』スペシャル（後6：50）に出演。次男（17）に彼女ができたことを明かした。【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子母の日にまつわるトークをしていく中で、高嶋は「次男は彼女ができたから」とサラリと報告。長嶋一茂が「できた？」と驚きの声を上げる中、高嶋は「女の子って『ママ