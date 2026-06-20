2017年にスタートしたお笑い賞レース『THE W』が、今年は開催されないことを『スポニチアネックス』が伝えた。女芸人No.1を決める同大会だが、記念すべき10回大会を迎える前に実質的な「終了」になるようだ。【写真】粗品ってこんな顔するの？ 元妻が投稿していたラブラブ夫婦デートゆりやんレトリィバァが初代王者に輝いた第１回大会では636組が参加し、回を重ねるにつれて参加者は増加。ニッチェが優勝した2025年大会では、