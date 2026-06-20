日本でも公開が始まり大ヒット中の映画『Michael／マイケル』。在米経験があるジャーナリストの柴田優呼さんは「興行収入とは裏腹に、アメリカの批評家の評価は厳しい。製作にはマイケルの遺産管理人が名を連ね、映画本編にも出てくる」という――。1984年のグラミー賞授賞式で獲得した複数のトロフィーを手にしているマイケル・ジャクソン（写真＝United Press International／PD US no notice 1989／Wikimedia Commons）■『マイ