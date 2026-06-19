FIFAワールドカップ2026（サッカーW杯）が開幕。全試合生中継の権利をもつ配信サービスDAZNでは、分かりにくい年間契約のシステムが問題になった。ITジャーナリストの神田ポール敏晶さんは「DAZNは謝罪したが、消費者を惑わせるダークパターンの契約だったことは間違いない」という――。写真＝iStock.com／jcamilobernal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jcamilobernal■W杯中継権をもつDAZNが炎上4年に一度のフットボー