冷蔵庫に入れていたプチトマトが、気づいたら“しなしな”…。そのまま食べていいのか、栄養は残っているのか、悩んだことはないでしょうか。実は“しなしな”になってもすべての栄養が失われるわけではなく、食べられるケースもあります。プチトマトがしなしなになる理由や保存のNG行動、復活テクについて、管理栄養士の新谷友里江さんに聞きました。【画像】でわかりやすく！“しなしな”プチトマトの復活テクがコレです！買