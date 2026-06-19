ある霊能者が、現在開催中のサッカーの北中米W杯期間中に、宇宙人による侵略が起こると予言して話題を呼んでいる。 【写真】世界的スーパースターも連れ去られるのか インスタグラムで2300万人以上のフォロワーを持つ霊能者のヴォ・バヒアナ氏は、24日にフロリダ州マイアミで行われるブラジル対スコットランド戦の最中、宇宙人がピッチに侵入すると主張。恐怖に震える観客の目の前で選手たち