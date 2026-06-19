『スーパーマン』の系譜を継ぐ、新生DCユニバースの注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）の入場者特典配布が決定し、あわせて銀河を股にかけた大冒険を予感させる特別映像も公開となった。通常上映、4DX、MX4D、DolbyCinema、ScreenX、ULTRA4DXでプレゼントされる＜映画原作「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロ ー」第一話スペシャルコミック＞本作の公開を記念して、6月