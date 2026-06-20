「運命と希望」［著］ニクラス・ナット・オ・ダーグ重厚感漂う装丁のイメージにふさわしい、圧巻の読み応えの歴史小説。序盤は同時進行する複雑な状況を摑（つか）むのにやや苦労したものの、終盤はほとんど息をするのも忘れ物語世界に没頭した。舞台は十五世紀前半のスウェーデン。青と金色の紋章を持つ名貴族の家系に生まれた青年モンスは、王への不満を募らせた親族の差し金で、反乱軍のリーダーであるエンゲルブレ