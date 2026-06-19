株式会社Gielプロダクション「Son」は19日、公式サイトを通じ、人気ユーチューバー「ばつまる夫婦」との契約を解除すると発表した。ばつまる夫婦を巡っては、飲酒運転をした疑惑などが指摘されていた。ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」は夫の「ジョニー（HIRO）」、妻の「KANA」、2人の子供との日常を配信する人気ユーチューバー。問題となったのは石垣島旅行の動画で、夫のジョニーがビールジョッキに入ったビ