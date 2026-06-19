イスラエル軍が19日、レバノンを攻撃し18人が死亡しました。アメリカとイランとの合意ではレバノンへの攻撃も中止することが含まれていて、イランは反発しています。イスラエル軍が19日、親イラン組織「ヒズボラ」の拠点でもあるレバノンの南部を攻撃しました。レバノン保健省によりますと、この攻撃で少なくとも18人が死亡し、33人がケガをしたということです。この攻撃に対してイラン側は反発しています。イランの国営メディアは